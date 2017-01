Juego de Tronos: Una teoría de los fans vaticina el final de los Stark

Quizás porque es una de las casas con peor suerte o porque, hasta el momento, no ha mostrado maldad, la familia Stark de Juego de Tronos es una de las que tiene a más espectadores ganados. Sin embargo, la próxima temporada de la serie de HBO podría ser el inicio del fin total de la casa de Invernalia.

Según la teoría de un seguidor de Juego de Tronos accesible en Reddit, una guerra civil en el seno de los Stark podría acabar con las aspiraciones de la familia de alcanzar el trono de hierro. Se basan en algunos momentos de la última temporada, cuando se sugirió que Sansa y Jon Nieve podrían encontrar puntos de confrontamiento en un futuro.

Estas dilaciones están sustentadas con otro momento de la sexta temporada. Leaf, un hijo del bosque, dijo a Bran unas palabras que van ganando significado: «los lobos durarán más que muchos de nosotros, pero su hora también llegará. En el mucho de los hombres, no hay sitio para los lobos».

Al usuario de Reddit que escribió este temido final, también le hizo sospechar el supuesto cambio del título de la última novela de George R. R. Martin. Iba a llamarse 'La hora de los lobos' (The Time of Wolves), sin embargo podría ser otro, según los rumores, 'Un sueño de primavera' (A dream of Spring). Por el momento, lo único más creíble (no certero) es que en esta séptima temporada de Juego de Tronos podría haber una gran reunión de miembros de la familia Stark, un encuentro entre Jon, Aria, Sansa y Bran.