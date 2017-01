Abandonan a su perro a -30 grados y muere de frío

Un nuevo caso de abandono animal ha conmocionado al mundo entero. Un perro llamado Tori ha muerto de frío después de que sus dueños lo abandonaran a las puertas del aeropuerto ruso de Koltsovo, a 30 grados bajo cero, según ha publicado el diario Daily Mail.

Al parecer, sus propietarios se iban de vacaciones a Alemania y, como la mascota no pudo embarcar porque no habían realizado correctamente el papeleo, optaron por dejarlo allí, atado a una correa.

Cuando llegaron a Hamburgo, su lugar de destino, escribieron una nota en la que contaban que su perro había desaparecido porque sus hijos no dejaban de preguntar por él."Estamos buscando a nuestro perro. Es de color canela. Nuestros niños no dejan de llorar, por favor ¿me pueden ayudar? Estamos dispuestos a pagar una multa. Tuvimos que dejarla en el aeropuerto, ya que no la dejaron subir a bordo".

Tres días después, Tori fue hallado muerto en una zona no utilizada del aeropuerto. Dmitry Tyukhtin, el portavoz del aeropuerto Koltsovo, ha criticado a los dueños del animal por no buscar ayuda en las instalaciones para encontrar una solución. "Si hubiésemos sabido este problema, al menos el perro estaría vivo".

Desde el aeropuerto señalan que a Oksana y Alexander Urusov se les comentó que podrían dejar al perro con un amigo o posponer sus vuelos por un día para que pudieran solucionar el tema de la documentación. Sin embargo, prefirieron emprender sus viaje con todas las consecuencias.