La madre biológica de la hija de Angelina Jolie quiere hablar con ella

Angelina Jolie continúa en el punto de mira. Tras la polémica sobre su divorcio, ahora, vuelve a ser noticia, después de que la madre biológica de Zahara Jolie-Pitt, hija adoptiva de los actores, haya pedido hablar con ella, según informó al diario Daily Mail.

Al parecer, Mentewab Dawit Lebiso quiere ser parte de la vida de Zahara, aunque ha asegurado que no la quiere de vuelta ya que su vida está en Hollywood.

"Sólo quiero que sepa que estoy viva y deseando hablar con ella", dijo Lebiso, quien entregó a su hija con tan solo 6 meses. "No quiero que mi hija vuelva, sólo quiero estar en contacto con ella y ser capaz de llamarla y hablar con ella", exclamó la mujer al citado diario. "Ella [Angelina Jolie] ha estado con ella desde que era un bebé, pero eso no quiere decir que yo no la eche de menos. La echo de menos todo el tiempo. Pienso en ella todos los días. Sé que cuando es su cumpleaños, pero estoy triste porque no puedo celebrarlo con ella", indicó la madre biológica.

Dawit sabe que su hija tiene una vida que ella nunca podría darle pero quiere que sepa que tiene una madre que la quiere tanto como Angelina. “me gustaría ver su cara y antes de morir me gustaría que Zahara supiera de mí y que tiene una familia en Etiopía.

“Pido a Angelina que me deje hablar con ella. No creo que sea mucho pedir”, finalizó.

Ni Angelina Jolie ni Brad Pitt se han pronunciado sobre las palabras de la madre biológica.