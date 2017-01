GH Vip: Daniela y Elettra se besan

En la casa de Gran Hermano Vip sube la temperatura por días. Qué más da si Europa sufre una ola de frío ártico, en Guadalix, los concursantes del reality de Telecinco tienen cada vez más calor. Que se lo digan a Daniela Blume y a Elettra, que ya empiezan a sentirse más cómodas en la casa y cada vez, están más juntas.

La semana pasada, la sexóloga reconoció que le gustaba la sensual italiana. La joven Elettra confesó que Daniela también le parecía guapa, sin embargo ambas quieren andar con pies de plomo en GH VIP y no adelantarse a los acontecimientos. La italiana explicó que necesitaba sentir algo más para dar algún paso.

Sin embargo, en una de las fiestas que se organizan en GH Vip, Daniela no dudó un instante en plantar un beso en la boca a la provocativa Elettra. A ella no pareció importarle mucho ese arrebato apasionado de su compañera aunque el cariño no fue a mayores.

Ahora, Daniela y Elettra continúan protagonizando interesantísimos momentos en las habitaciones. Este fin de semana, han estado ilustrando a sus compañeros de Gran Hermano Vip con variopintas posturas de yoga. Un poco de colocación por aquí y un agarrón por allá y poco falta para que salten chispas en el concurso. La historia de estas dos lobas acaba de empezar y es mucho lo que la audiencia apuesta por ellas.