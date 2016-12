Selena Gomez reconoce que le gusta verse en vídeos con Justin Bieber

Quitando a James Corden de su asiento de conductor y poniendo a Justin Bieber en él, se consigue que el vídeo del Carpool Karaoke de Selena Gomez parezca un ameno viaje en coche entre la artista texana y el canadiense. Un sueño de los fans de 'jelena' que ha gustado hasta a la propia protagonista.

Un fan ha hecho un montaje de los 'Carpool Karaoke' de Selena Gomez y Justin Bieber para que parezca uno en el que van los dos, cantando sus canciones. El vídeo ha sido muy aplaudido por los fans y hasta la propia protagonista del mismo reconoce que le encanta.

Un confidente ha revelado al medio HollywoodLife que «Selena Gomez ha visto el vídeo y le ha encantado. Cree que es muy chulo y que está bien hecho». Aunque la joven haya conseguido superar su enamoramiento de Justin Bieber, no puede evitar morir de amor al ver estas creaciones de sus fans.

Los fans no deben olvidar después de ver este vídeo que es sólo un montaje. El buen rollo de 'Jelena' no es real, esas risas, esas bromas, son todo producto de un buen trabajo de montaje; con quien realmente están hablando Selena Gomez y Justin Bieber es con James Corden, de quien no hay rastro en el vídeo.