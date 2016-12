Justin Bieber aparece más sexy que nunca tras sus duros entrenamientos

Llevávamos ya varios meses viendo a Justin Bieber entrenarse muy duro. Todos creíamos que el canadiense había cogido una especie de obsesión con el deporte: salía a correr, a jugar al hockey, al fútbol... Ahora entendemos ese repentino interés del cantante por el culto al cuerpo. Estaba moldeando su figura.

Tantas fiestas, la mala alimentación que lleva en las giras, comer rápido, poco y mal, todo desemboca en una mala nutrición. Por eso Justin Bieber empezó a hacer deporte como si el cuerpo le fuera en ello. Ahora, ha viajado a Barbados, su zona favorita en esta época del año, donde está luciendo los resultados de tanto ejercicio.

Justin Bieber se ha paseado por las playas caribeñas luciendo abdominales y cuerpo fibrado. Sus fans agradecen estas vistas de su ídolo que hacía ya tiempo que no tenían. Cuando el canadiense tenía Instagram, solía deleitarlas con sensuales instantáneas de su cuerpo, pero desde que no lo usa, ya no vemos a la estrella pop tan ligero de ropa y sexy.

Parece que Barbados es el lugar escogido por Justin Bieber y su familia para pasar el fin de año. Allí se le ha visto jugando en la playa con su hermano Jaxon. El pasado año, también estuvo en lugar de Centroamérica con su familia y con Hailey Baldwin, con quien empezó entonces una relación.