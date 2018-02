La Mar de Músicas traerá a Cartagena al legendario grupo Texas Sharleen Spiteri, cantante del grupo escocés Texas. / AP Dinamarca es el país invitado del certamen, entre el 20 y el 28 de julio EDUARDO RIBELLES Cartagena Jueves, 1 febrero 2018, 13:37

El grupo escocés de pop-rock Texas y el trío británico de música de baile The Human League se unen a Gregory Porter como primeros cabeza de cartel de La Mar de Músicas 2018. El concejal de Cultura, David Martínez, y el director del certamen, Francisco Martín, dieron a conocer este jueves trece de los alrededor de cincuenta artistas que estarán en Cartagena del 20 al 28 de junio. También anunciaron que el país invitado será Dinamarca y que la programación musical que llegará de ese país será anunciada, junto con el embajador danés, en Madrid en el mes de abril.

Texas actuará en el Auditorio Parque Torres el domingo, día 22, y The Human League estarán allí el sábado 28 en la gala de clausura. Los primeros presentarán su nuevo disco 'Jump on Board' y recordarán viejos éxitos como 'I don’t want a lover'. Los segundos también presentan un nuevo larga duración pero sus seguidores esperan que toquen himnos bailables como 'Don’t you want me'.

Ambos grupos, que llevan más de 30 años en escenarios de todo el mundo y han vendido millones de copias, compartirán certamen con los nuevos talentos de la sección paralela 'Somos de aquí'. Cinco grupos de la Región de Murcia son los elegidos para protagonizar varios conciertos gratuitos: Moy Gomar, Jamones con Tacones, los cartageneros KIarmacadabra y Poolshake.

Otro concierto gratuito será el de 'Barra de la Mar de Músicas', que contará el miércoles 25 de julio, en el Muelle Alfonso XII, con uno de los dos componentes de Calle 13, Eduardo Cabra, que en su carrera en solitario se hace llamar Visitante y presentará su nuevo proyecto ‘Trending Topic’.

El apartado soul quedará bien cubierto con las actuaciones de Gregory Porter, que homenajeará a Nat King Cole el día 24 de julio, y Cécile Mclorin Salvant, que estará en Cartagena un día antes.

Otros grupos con tirón que actuarán en el certamen son los malienses Songhoy Blues (fusión rock), los españoles L.A. M.O.D:A. (folk-rock) y Fatoumata Diawara (pop africano-raíces).