La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El faro de Cabo de Palos en el cartel de la película de Jeanette Conesa. LV

'Los últimos fareros', de Jeanette Conesa, ya disponible en Filmin

LA VERDAD

Viernes, 8 de agosto 2025, 23:31

A propósito del Día Mundial de los Faros, celebrado este 7 de agosto, la plataforma de streaming Filmin estrenó el largometraje documental 'Los últimos fareros', una obra íntima y evocadora que retrata el final de una era en el Faro de Cabo de Palos, en la Región de Murcia.

Dirigido por la realizadora y guionista cartagenera Jeanette Conesa y producido por Sergio González Valero (PlanOut), el documental tuvo su estreno mundial en el Dhaka International Film Festival (Bangladesh) en 2022 y fue seleccionado en el prestigioso Trieste Film Festival (Italia) en 2023, además de recorrer algunas filmotecas españolas, incluida la Filmoteca Regional de Murcia y la Filmoteca de Cartagena, donde se proyectó el pasado 31 de enero coincidiendo con el 160 aniversario del encendido de la luz del faro [por primera vez el 31 de enero de 1865].

'Los últimos fareros' recoge los testimonios de los últimos guardianes del Faro de Cabo de Palos, una figura ya extinta tras la jubilación en 2024 de Jesús Álvarez, el último farero tradicional del lugar. La película ofrece una mirada íntima sobre la transformación de un oficio centenario, al tiempo que reflexiona sobre el arraigo, la memoria y la relación del ser humano con la identidad colectiva.

Con imágenes inéditas, una cuidada fotografía y una banda sonora atmosférica, 'Los últimos fareros' es tanto una crónica local como una reflexión universal sobre el paso del tiempo y el sentido de pertenencia.

«En 2017 hubo una movilización popular en Cabo de Palos para evitar el desahucio de los fareros, ya que había intenciones políticas de convertirlo en un hotel», explica la cineasta. El largometraje tiene una duración de 71 minutos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un preso mata a otro cortándole el cuello con la tapa de una lata en la cárcel de Sangonera la Verde
  2. 2 Liberan a siete mujeres obligadas a prostituirse las 24 horas del día en Torre Pacheco
  3. 3 Detienen al presunto autor de una agresión sexual a una menor que se había fugado de casa en Fuente Álamo
  4. 4 Cayetana Guillén Cuervo: «Sufrí una brutal agresión sexual a los seis años a manos de ocho hombres»
  5. 5

    El veto de PP y Vox a festejos islámicos en Jumilla desata una tormenta política y social
  6. 6 Una mujer y una niña de 9 años, en estado grave tras chocar contra un camión en Murcia
  7. 7 El murcianismo rompe su techo: el club alcanza la cifra más alta de abonos de su historia en la tercera categoría
  8. 8 Detienen al presunto autor de una agresión sexual a una menor que se había fugado de casa en Fuente Álamo
  9. 9 El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, sale del hospital tras ser ingresado por un intento de suicidio
  10. 10

    Acelerón a las obras de la ampliación del centro comercial Las Dunas de Cabo de Palos para que abra antes de un año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad 'Los últimos fareros', de Jeanette Conesa, ya disponible en Filmin

&#039;Los últimos fareros&#039;, de Jeanette Conesa, ya disponible en Filmin