'Los últimos fareros', de Jeanette Conesa, ya disponible en Filmin

El faro de Cabo de Palos en el cartel de la película de Jeanette Conesa.

LA VERDAD Viernes, 8 de agosto 2025, 23:31 Comenta Compartir

A propósito del Día Mundial de los Faros, celebrado este 7 de agosto, la plataforma de streaming Filmin estrenó el largometraje documental 'Los últimos fareros', una obra íntima y evocadora que retrata el final de una era en el Faro de Cabo de Palos, en la Región de Murcia.

Dirigido por la realizadora y guionista cartagenera Jeanette Conesa y producido por Sergio González Valero (PlanOut), el documental tuvo su estreno mundial en el Dhaka International Film Festival (Bangladesh) en 2022 y fue seleccionado en el prestigioso Trieste Film Festival (Italia) en 2023, además de recorrer algunas filmotecas españolas, incluida la Filmoteca Regional de Murcia y la Filmoteca de Cartagena, donde se proyectó el pasado 31 de enero coincidiendo con el 160 aniversario del encendido de la luz del faro [por primera vez el 31 de enero de 1865].

'Los últimos fareros' recoge los testimonios de los últimos guardianes del Faro de Cabo de Palos, una figura ya extinta tras la jubilación en 2024 de Jesús Álvarez, el último farero tradicional del lugar. La película ofrece una mirada íntima sobre la transformación de un oficio centenario, al tiempo que reflexiona sobre el arraigo, la memoria y la relación del ser humano con la identidad colectiva.

Con imágenes inéditas, una cuidada fotografía y una banda sonora atmosférica, 'Los últimos fareros' es tanto una crónica local como una reflexión universal sobre el paso del tiempo y el sentido de pertenencia.

«En 2017 hubo una movilización popular en Cabo de Palos para evitar el desahucio de los fareros, ya que había intenciones políticas de convertirlo en un hotel», explica la cineasta. El largometraje tiene una duración de 71 minutos.

Temas

Cabo de Palos