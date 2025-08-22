La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Ascensor panorámico del Parque Torres. Martín Lejarraga, Andrés Cánovas, Atxu Amann y Nicolás Maruri. 2001 Ángel Baltanás
Arquitectura en ruta: Puerto de Cartagena

Tradición y modernidad en el paisaje portuario

LA VERDAD

Viernes, 22 de agosto 2025, 00:24

En Cartagena, la arquitectura reciente ha encontrado en el puerto un lugar donde conectar ciudad y mar, tradición y contemporaneidad.

Comenzamos esta ruta guiados por ... el Coamu en el ascensor panorámico del Parque Torres, una estructura vertical que no solo resuelve el desnivel entre la ciudad baja y el cerro, sino que ofrece una experiencia visual. Desde la base, junto a la muralla púnica, asciende en trazo recto hasta una pasarela metálica que conduce al Castillo de la Concepción. Este breve trayecto nos regala una de las vistas más completas del puerto.

