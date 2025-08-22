Tradición y modernidad en el paisaje portuario

LA VERDAD Viernes, 22 de agosto 2025, 00:24 Comenta Compartir

En Cartagena, la arquitectura reciente ha encontrado en el puerto un lugar donde conectar ciudad y mar, tradición y contemporaneidad.

Comenzamos esta ruta guiados por ... el Coamu en el ascensor panorámico del Parque Torres, una estructura vertical que no solo resuelve el desnivel entre la ciudad baja y el cerro, sino que ofrece una experiencia visual. Desde la base, junto a la muralla púnica, asciende en trazo recto hasta una pasarela metálica que conduce al Castillo de la Concepción. Este breve trayecto nos regala una de las vistas más completas del puerto.

Ampliar Club de Regatas. Enrique Nieto, Fernando de Retes, Miguel Ángel Valverde y Luis Clavel. 2000. Joaquín Zamora Descendemos al paseo marítimo para detenernos en el Real Club de Regatas, este edificio de volúmenes sencillos y lenguaje contemporáneo se adapta al perfil del puerto de Cartagena con naturalidad. La claridad estructural, el uso de materiales ligeros y su apertura visual hacia el mar lo convierten en una pieza equilibrada y bien integrada en el paisaje portuario. Ampliar Auditorio y Centro de Congresos El Batel. José Selgas y Lucía Cano. 2011. Joaquín Zamora Terminamos la ruta frente al mar Mediterráneo, en el Auditorio y Palacio de Congresos El Batel. Su silueta alargada prolonga el muelle Alfonso XII, con una fachada translúcida que brilla al anochecer. Inspirado en las velas y contenedores del puerto, su diseño se integra con el paisaje marítimo. En su interior, espacios versátiles y recorridos peatonales refuerzan su vocación pública y cultural.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión