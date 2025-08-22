Tradición y modernidad en el paisaje portuario
LA VERDAD
Viernes, 22 de agosto 2025, 00:24
En Cartagena, la arquitectura reciente ha encontrado en el puerto un lugar donde conectar ciudad y mar, tradición y contemporaneidad.
Comenzamos esta ruta guiados por ... el Coamu en el ascensor panorámico del Parque Torres, una estructura vertical que no solo resuelve el desnivel entre la ciudad baja y el cerro, sino que ofrece una experiencia visual. Desde la base, junto a la muralla púnica, asciende en trazo recto hasta una pasarela metálica que conduce al Castillo de la Concepción. Este breve trayecto nos regala una de las vistas más completas del puerto.
Descendemos al paseo marítimo para detenernos en el Real Club de Regatas, este edificio de volúmenes sencillos y lenguaje contemporáneo se adapta al perfil del puerto de Cartagena con naturalidad. La claridad estructural, el uso de materiales ligeros y su apertura visual hacia el mar lo convierten en una pieza equilibrada y bien integrada en el paisaje portuario.
Terminamos la ruta frente al mar Mediterráneo, en el Auditorio y Palacio de Congresos El Batel. Su silueta alargada prolonga el muelle Alfonso XII, con una fachada translúcida que brilla al anochecer. Inspirado en las velas y contenedores del puerto, su diseño se integra con el paisaje marítimo. En su interior, espacios versátiles y recorridos peatonales refuerzan su vocación pública y cultural.
