Las singularidades de vivir en las afueras

Nuestra ruta número 30 propone un recorrido para reconocer las singularidades que resultan de vivir en la periferia, empezando por la casa PB16 en Las ... Torres de Cotillas. Con una geometría aparentemente contenida, tiende realmente a lo orgánico, combinando blanco, hormigón, metal galvanizado y una cristalería que, reflejando los pinos, difumina lo construido con la naturaleza, en una suerte de reconciliación con la topografía. Una red de espacios domésticos diseñados para una necesaria desconexión con todo lo que se realiza fuera de ellos.

Continuamos en La Alcayna (Molina de Segura), con la Casa ECO: la primera vivienda que obtuvo el certificado Passivhaus en la Región de Murcia. Desde el exterior se percibe el diálogo entre los dos volúmenes que la componen, a través del uso de materialidades complementarias, generando un sistema de espacios neutros y amables que funcionan con etiqueta ecológica.

Ficha técnica Casa PB16. ESPECIE arquitectura. 2024

Casa ECO: Vivienda Passivhaus.Joaquín Ruiz Piñera. 2019

Casa El Retiro. María Luisa Ruipérez García. 2023

Para terminar, el COAMU sugiere en Agridulce la Casa El Retiro en la que, tal y como reseñaba su autora en la XXIII Edición de los Premios de Arquitectura de la Región, parafraseando a Michel de Montaigne: «Es un intento de mantener este rincón como un refugio contra la tempestad exterior mientras hago otro rincón en mi alma». Se estructura a partir de tres volúmenes que generan una red de espacios intersticiales encargados de resolver las circulaciones mientras recrean un interesante juego de visuales cruzadas.