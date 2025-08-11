La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Casa PB16, Casa ECO: Vivienda Passivhaus y Casa El Retiro. David Frutos y Joaquín Zamora
Arquitectura en ruta | Viviendas en la periferia

Las singularidades de vivir en las afueras

LA VERDAD

Lunes, 11 de agosto 2025, 22:09

Nuestra ruta número 30 propone un recorrido para reconocer las singularidades que resultan de vivir en la periferia, empezando por la casa PB16 en Las ... Torres de Cotillas. Con una geometría aparentemente contenida, tiende realmente a lo orgánico, combinando blanco, hormigón, metal galvanizado y una cristalería que, reflejando los pinos, difumina lo construido con la naturaleza, en una suerte de reconciliación con la topografía. Una red de espacios domésticos diseñados para una necesaria desconexión con todo lo que se realiza fuera de ellos.

