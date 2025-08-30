La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Edificio de viviendas Cooperativa Myrtia. | Escuela de Arte de Murcia. | Biblioteca Regional de Murcia. Joaquín Zamora | NMA G. Pardo / Daniel Mancheño | Joaquín Zamora
Arquitectura en ruta

Sigilosas estructuras y juegos cromáticos en Murcia Norte

LA VERDAD

Sábado, 30 de agosto 2025, 00:14

Esta ruta 47 por Murcia Norte es muy agradable y fácil de recorrer incluso en temporada estival, porque pasaremos de Juan de Borbón con los ... edificios Myrtia y llegaremos a la Biblioteca Regional, en Juan Carlos I, atajando por el barrio de Vistalegre, donde se sitúa la Escuela de Arte. Ya se mencionó esa gran exposición-homenaje que el COAMU brindó a Enrique Carbonell en otra de nuestras rutas, pero esta vez se debe enfatizar que este arquitecto dominaba el arte de componer fachadas como si de un collage tridimensional se tratara. Aquí combina ladrillo, madera, cristal, lamas, revestimientos continuos... recreando un juego cromático que otorga un ritmo más fragmentado a tan extenso conjunto residencial.

