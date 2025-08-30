Sigilosas estructuras y juegos cromáticos en Murcia Norte

Esta ruta 47 por Murcia Norte es muy agradable y fácil de recorrer incluso en temporada estival, porque pasaremos de Juan de Borbón con los ... edificios Myrtia y llegaremos a la Biblioteca Regional, en Juan Carlos I, atajando por el barrio de Vistalegre, donde se sitúa la Escuela de Arte. Ya se mencionó esa gran exposición-homenaje que el COAMU brindó a Enrique Carbonell en otra de nuestras rutas, pero esta vez se debe enfatizar que este arquitecto dominaba el arte de componer fachadas como si de un collage tridimensional se tratara. Aquí combina ladrillo, madera, cristal, lamas, revestimientos continuos... recreando un juego cromático que otorga un ritmo más fragmentado a tan extenso conjunto residencial.

Cruzaremos la calle, dirección al Cuartel de la Guardia Civil, para encontrarnos con la sigilosa pero magnífica arquitectura de la Escuela de Arte, obra del arquitecto jienense Fernando Garrido, que data de 1964, constituyendo parte del imaginario que cualifica y dota de personalidad al barrio de Vistalegre. Se trata de un edificio que parte de un sistema circular de estructura radial que, desde un dodecágono regular, organiza las aulas y talleres de la Escuela. La singularidad de este edificio ha hecho que el COAMU, como patrono de la Fundación Docomomo Ibérico, haya recopilado la información necesaria para incluirlo en su registro.

Ficha técnica Edificio de viviendas Cooperativa Myrtia. Enrique Carbonell Meseguer. 1992.

Escuela de Arte de Murcia. Fernando Garrido Rodríguez. 1964.

Biblioteca Regional de Murcia. José María Torres Nadal. 1994.

Tras caminar por la sombra de las calles de este barrio, llegaremos a la Biblioteca Regional, una arquitectura que, a pesar de haber cumplido ya tres décadas, sigue siendo un símbolo de contemporaneidad y un lugar de encuentro, tanto diario como para los acontecimientos culturales más simpáticos que programa –con la ayuda de su ciudadanía– el Ayuntamiento de Murcia.