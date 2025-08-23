La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Obras escogidas (año 5): patrimonio de la Región de Murcia

San Judas Tadeo, 'Mujer en la ventana' y Casa del Corregidor

Una selección de piezas de arte y bienes para seguir descubriendo (y apreciando) la Comunidad

Rafael Fuster Bernal

Rafael Fuster Bernal

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:22

  1. San Judas Tadeo, de Nicolás Salzillo. 1715 Iglesia de San Miguel, Murcia

    De tal palo, tal astilla

La saga de los Salzillo, artesanos de la madera y pilares de la imaginería murciana, comienza con la figura de Nicolás Salzillo, autor de la ... talla de San Judas Tadeo que se conserva en la iglesia de San Miguel de Murcia. Representa al santo con una Biblia en la mano derecha y un crucifijo en la izquierda (originalmente una lanza, símbolo de la traición). La obra marca la culminación de su primera etapa, aún influida por cierta rigidez formal, pero ya orientada hacia una escultura más expresiva y detallista. Napolitano de origen, Nicolás llegó a Murcia en 1699, donde recibió su primer encargo: 'La Última Cena' para la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Décadas después, su hijo Francisco Salzillo la sustituiría por una nueva versión, relegando la original a Lorca. Con obras como este Judas Tadeo, Nicolás trazó el puente entre el arte barroco napolitano y el espíritu local, siendo figura clave -junto con Nicolás de Bussy y Antonio Dupar- en el nacimiento del estilo que su hijo Francisco Salzillo llevaría a su máxima expresión. Pocas veces una frase hecha cobra tanto sentido como en este caso: «De tal palo, tal astilla».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un cajero de Torre Pacheco expulsa 2.000 euros en billetes a la calle
  2. 2 Controlado el incendio en las cuestas del Cedacero en Cartagena
  3. 3 Ganga inmobiliaria: subastan más de 20 inmuebles en la Región de Murcia desde 600 euros
  4. 4 Un menor de 13 años resulta herido tras el ataque de dos perros en San Javier
  5. 5 Una maleta abandonada en el centro de Murcia con casi un kilo y medio de marihuana
  6. 6 Los héroes que escoltaron en Murcia hasta La Arrixaca a Hugo, un niño de dos años
  7. 7 Los vecinos de Joven Futura, en Murcia, anuncian protestas para exigir la legalización de esta urbanización
  8. 8

    Los insultos, amenazas y agresiones a sanitarios se disparan con 450 casos declarados hasta agosto
  9. 9 Atasco de embarcaciones en el puente del Estacio de La Manga por una avería
  10. 10

    Así será la vida de la Princesa Leonor en San Javier: «Será una compañera más»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad San Judas Tadeo, 'Mujer en la ventana' y Casa del Corregidor

San Judas Tadeo, &#039;Mujer en la ventana&#039; y Casa del Corregidor