San Judas Tadeo, 'Mujer en la ventana' y Casa del Corregidor

La saga de los Salzillo, artesanos de la madera y pilares de la imaginería murciana, comienza con la figura de Nicolás Salzillo, autor de la ... talla de San Judas Tadeo que se conserva en la iglesia de San Miguel de Murcia. Representa al santo con una Biblia en la mano derecha y un crucifijo en la izquierda (originalmente una lanza, símbolo de la traición). La obra marca la culminación de su primera etapa, aún influida por cierta rigidez formal, pero ya orientada hacia una escultura más expresiva y detallista. Napolitano de origen, Nicolás llegó a Murcia en 1699, donde recibió su primer encargo: 'La Última Cena' para la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Décadas después, su hijo Francisco Salzillo la sustituiría por una nueva versión, relegando la original a Lorca. Con obras como este Judas Tadeo, Nicolás trazó el puente entre el arte barroco napolitano y el espíritu local, siendo figura clave -junto con Nicolás de Bussy y Antonio Dupar- en el nacimiento del estilo que su hijo Francisco Salzillo llevaría a su máxima expresión. Pocas veces una frase hecha cobra tanto sentido como en este caso: «De tal palo, tal astilla».

'Mujer en la ventana', 1931 (Retrato de Emilia Lacárcel), de José María Almela Costa (1900-1989) Colección particular Cosas, seres y paisajes en un mismo cuadro

Decía Ramón Gaya que en arte sólo existen tres temas: cosas, seres y paisajes; fragmentos de una misma realidad viva. Esta obra de Almela Costa los reúne todos: la figura femenina (Emilia Lacárcel, esposa del pintor y madre de nueve hijos), los objetos cotidianos (una caja de costura sobre la mesa, una maceta, un cesto) y el paisaje que se abre a través de la ventana. La escena transcurre en la casa familiar de la calle Sagasta. La ventana -motivo recurrente en la historia del arte- articula aquí el paso entre interior y exterior, entre lo doméstico y lo abierto. Actúa como nexo entre retrato, naturaleza muerta y paisaje. La obra podría situarse entre los grandes retratos murcianos. Clásica en su disposición, pero fundida con pasmosa naturalidad con lo moderno. La arquitectura del fondo, angulosa y depurada, sugiere afinidades tanto con el cubismo como con la Nueva Objetividad alemana. También remite al 'primer' Dalí, aquel de las muchachas ante la ventana o del célebre retrato de Buñuel. Todo ello bañado por la luz matizada y envolvente del Levante murciano. Como señaló Muñoz Barberán, la irrupción de Almela Costa en la pintura regional trajo consigo una nueva luz y una manera distinta de mirar. «Los pintores murcianos hemos aprendido -añadía- una forma de ver e interpretar la luz de nuestra tierra gracias a Almela Costa». Es, como decía Juan Ramón, «la luz con el tiempo dentro».

Casa del Corregidor. Siglos XVIII-XX. Estilo barroco / contemporáneo Lorca La proa de piedra

La palabra 'picoesquina' no aparece en el diccionario, pero todo murciano la entiende. Se usa coloquialmente para señalar la esquina de un edificio. Y en Lorca está uno de los más bonitos 'picoesquina' de toda la Región, el de la de la Casa del Corregidor. Una proa de piedra que corta la plaza como si avanzara entre olas, con el agua rompiendo bajo la quilla. De la construcción original, concluida hacia 1750, se conserva una logia sostenida por tres columnas, con mascarones y emblemas labrados en las enjutas. Pero lo más llamativo está justo en la esquina: dos figuras -Elio y Crota, los fundadores míticos de Lorca- flanquean un sol entre rocallas y escudos, en un grupo escultórico atribuido al tallista local Juan de Uzeta.

El edificio ha sido derribado y rehecho varias veces (siglos XVIII, XX y 1979), pero conserva fragmentos de todas sus vidas pasadas. Hoy es sede de los juzgados y parte del paisaje monumental de la Plaza de España. Un lujo ver ese esquinazo intacto, surcando el tiempo.