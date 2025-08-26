Riqueza histórica y cultural en Cehegín

Esta ruta arquitectónica por la bella villa de Cehegín ofrece un recorrido que entrelaza patrimonio, paisaje y arquitectura contemporánea, revelando la riqueza histórica y cultural ... del municipio.

Comienza en el Jardín El Coso, un espacio recuperado en el corazón del casco antiguo que combina la memoria del lugar con un diseño actual. A modo de mirador abierto, El Coso ofrece vistas panorámicas y se convierte en un punto de encuentro donde el mobiliario urbano, los materiales tradicionales reinterpretados y la vegetación autóctona dialogan con el entorno más monumental.

Arquitectos y directores de obra: Mónica García Fernández y Javier Rubio Montero. Directora de ejecución de obra: Patricia León de la Cruz. Cálculo de estructuras: DeRoman (Dolores Román).

Escuela del vino Moho Arquitectos: Carlos Abadía Suanzes-Carpegna, Ignacio Bautista Ruiz y Pablo García Mora. 2021

Torre Ladrón de Aguas y Muralla Almohade del Castillo. Francisco Sola Sánchez. Colaboran: Berta Sola Sánchez, Arthur Van Deelen y Soledad Almansa. 2006

Desde allí, ascendemos hacia la Escuela del Vino, ubicada en un edificio histórico de gran valor patrimonial que conserva su carácter original, pero que ha sido transformado en un espacio divulgativo y cultural en torno al vino, elemento clave en la identidad local y en la historia del inmueble. La combinación de las bóvedas originales con una rampa de vidrio, acero y madera respeta el carácter artesanal y la pátina del tiempo, permitiendo a los visitantes disfrutar plenamente de este renovado espacio.

La ruta culmina en uno de los vestigios más antiguos del municipio: la Torre del Ladrón de Aguas, situada en el extremo norte de la muralla almohade del antiguo castillo. Esta torre, que permitía el abastecimiento de agua a la ciudadela mediante un sistema de norias, conserva su imponente presencia y nos conecta con la Cehegín medieval, cerrando el itinerario con una intervención de rehabilitación que invita a mirar hacia el pasado más remoto del lugar.