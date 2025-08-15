Reflexión sobre la arquitectura olvidada de la Región de Murcia

La ruta número 33 invita a reflexionar acerca de la arquitectura del olvido, espacios construidos degradados que caen en el melancólico vacío como consecuencia de ... la falta de definición de estrategias concisas de recuperación urbana. Empezamos con el Banco Popular de Fernando Garrido, una de las piezas icónicas que nos ayudan a imaginar cómo fue La Manga del Mar Menor en sus inicios.

Formando parte del legado que el arquitecto jienense realizó en la Región de Murcia, constituye un experimento construido que, evitando las líneas rectas y las evidencias concéntricas entre líneas curvas, guarda una interesante relación con el plano del suelo de donde emerge. ¿Qué está pasando con el complejo de la Real Fábrica de Salitre de Murcia? Tan solo quedan hoy en pie el edificio que fue su biblioteca (actualmente Servicio Municipal de Estadística), el antiguo taller de afino (Museo Taurino), y la chimenea, además del antiguo pabellón central de oficinas y residencia de la dirección militar de las fábricas de Pólvora y Salitre.

Ficha técnica 1. Banco Popular de La Manga Fernando Garrido Rodríguez.1965 Foto: Archivo particular Fernando Garrido

2 y 4. Fachada y solar interior de la Casa Llagostera. Víctor Beltrí. 2010 Foto: LA VERDAD

3. Fábrica de la Pólvora Gil Torrano y Álvaro Gil Torrano. 1755 Foto: LA VERDAD

Mientras los tres primeros fueron rehabilitados y adaptados a su actual uso público, el resto se encuentran en un lamentable estado de abandono a pesar de su protección en el PECHA. Otra auténtica incógnita es lo que está pasando con la Casa Llagostera en Cartagena, joya modernista del arquitecto Victor Beltrí. Aunque los arquitectos Francisco Marín y Juan Gómez Acosta están detrás de rehabilitar y darle sentido a su, actualmente, exenta fachada, la gestión de los hallazgos arqueológicos bajo su superficie y el eterno debate de qué capa de la Historia es la que interesa conservar, no lo están poniendo fácil.