La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Arquitectura en ruta: en el abandono

Reflexión sobre la arquitectura olvidada de la Región de Murcia

LA VERDAD

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:10

La ruta número 33 invita a reflexionar acerca de la arquitectura del olvido, espacios construidos degradados que caen en el melancólico vacío como consecuencia de ... la falta de definición de estrategias concisas de recuperación urbana. Empezamos con el Banco Popular de Fernando Garrido, una de las piezas icónicas que nos ayudan a imaginar cómo fue La Manga del Mar Menor en sus inicios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Dos minutos y fuera»: la oleada de robos que tiene en vilo a las gasolineras de la Región de Murcia
  2. 2 Arden 4.000 metros de huerta en El Palmar
  3. 3 Parte de la Región de Murcia sigue en aviso amarillo por altas temperaturas que podrían llegar a 45ºC el domingo
  4. 4 Investigado por arrojar un gato desde un coche y atropellarlo hasta la muerte en Murcia
  5. 5

    La Comunidad desbloquea la resolución de ayudas al vehículo eléctrico tras años de quejas
  6. 6 Mazazo para la familia huertana: se quema la sede de la Peña La Crilla de Puente Tocinos
  7. 7 Mazazo para la familia huertana: se quema la sede de la Peña La Crilla de Puente Tocinos
  8. 8 El canal del Trasvase queda cortado por una grave rotura en Liétor
  9. 9 El arzobispo de Oviedo cuestiona la «reciprocidad de los moritos con los cristianos» tras la polémica en Jumilla
  10. 10 Detenido un menor en Fuerteventura por asaltar y agredir a mujeres en hoteles de Costa Calma

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Reflexión sobre la arquitectura olvidada de la Región de Murcia

Reflexión sobre la arquitectura olvidada de la Región de Murcia