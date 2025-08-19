Recorrido nocturno por el entorno de la mina Las Matildes

LA VERDAD Martes, 19 de agosto 2025, 23:59 Comenta Compartir

El próximo 30 de agosto, a las 20 horas, se ha organizado una ruta y visita nocturna titulada 'Damas Blancas', un recorrido nocturno donde se visitarán diversos elementos e instalaciones mineras como la Rambla de Las Matildes, balsa de estériles e instalaciones de la Mina Segunda Primavera. Incluye visita a Mina Blanca de gran valor por su singularidad como muestra en nuestra región de la arquitectura Cornish, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Finalmente, se regresará a la Mina Las Matildes, en donde se hará una visita guiada al Centro de Interpretación. La actividad tiene un precio de 8 euros para los adultos y 6 euros para los niños. Inscripciones en el siguiente formulario.

El Centro de Interpretación de la Mina Las Matildes (www.fundacionsierraminera.org ), ubicado en El Llano del Beal, organiza diferentes actividades para toda la familia este verano. Visitas nocturnas con observación astronómica, rutas guiadas y talleres infantiles conforman una amplia programación que se desarrollará hasta finales de agosto.

El 31 de agosto, a las 9:30 horas, también se ha organizado una visita guiada titulada 'Del Huerto a la Mina'.

Temas

Patrimonio