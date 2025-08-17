Reciclaje de materiales e integración armoniosa

En la siguiente ruta, guiada por el Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia (Coamu) a través del litoral provincial, tres proyectos arquitectónicos ... destacan por su capacidad de adaptación al entorno, el reciclaje de materiales y la integración armoniosa con la naturaleza.

El primero de estos proyectos, llevado a cabo por Martín Lejarraga en el año 2021, rehabilita una vivienda de los años 70 en primera línea de playa en La Manga del Mar Menor. Esta intervención se centra en la sostenibilidad, reutilizando la estructura original y adaptando la casa a los requerimientos modernos.

Ficha técnica Reforma de vivienda en La Manga del Mar Menor. Martín Lejarraga. 2021

Casa en Los Urrutias. Javier Peña. Colaboran: Rodrigo Rodríguez, Antonio Crevillén, Javier Alascio y Shreya Patel. 2017

Casa Dos Lenguajes en Mazarrón. Pepa Díaz. Colaboran: Francisco Guillermo Ureña y José Luis Pérez Molina. 2019

En el segundo caso, encontramos un proyecto de Javier Peña y Lola Jiménez del año 2017, donde un viejo contenedor marítimo se transforma en un hogar funcional y económico en el pueblo de Los Urrutias.

Finalmente, en Bolnuevo (Mazarrón), con un proyecto de Pepa Díaz de 2018, encontramos una vivienda que apuesta por un enfoque más orgánico y contextual. La casa, fragmentada en volúmenes densos y compactos, se integra en la topografía del terreno, mientras que el uso de un perímetro transparente permite que el exterior fluya hacia el interior.

Estas tres viviendas en el paisaje costero, aunque distintas en sus soluciones, comparten un enfoque común: la arquitectura como un medio para cuidar el entorno, mejorar la calidad de vida de sus habitantes y respetar el paisaje mediterráneo.