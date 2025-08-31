Ramón Avilés: libro en papel, ropa casual y calzado cómodo para callejear y reenamorarse

Adora andar enfundado en sus zapatillas de deporte, patear rutas y descubrir rincones cargados de historia y belleza, como ese Camino de Santiago que ha ... recorrido hasta en tres ocasiones. Periodista convencido, Ramón Avilés perfila ilusionado sus próximos proyectos, tras haber cerrado una larga e intensa etapa profesional en la patronal regional de empresarios.

Su maleta color berenjena le ha acompañado este verano a distintos destinos de playa, en los que ha disfrutado junto a sus hijas, y a una escapada especial a Florencia, ciudad de la que se siente «enamorado». Con zapato cómodo ha visitado por tercera vez la plaza de la Signoria, paseado por el Arno y cruzado el Ponte Vecchio junto a su pareja. Cuenta que en su equipaje ha llevado dos regalos: uno de su madre, unas gafas de sol graduadas, y otro de su chica, una camiseta en homenaje a la obra que le marcó: 'La Historia Interminable'.

Ampliar Los imprescindibles. Zapatillas Nike naranja apagado, 'Los cuatro acuerdos', de Miguel Ruiz, una gorra con lobo en el frontal, camiseta negra 'The Never Ending Story', unas gafas de sol, perfume Sauvage y una crema hidratante de Deliplus.

Adicto al olor de los libros en papel, ha leído en su viaje 'Los cuatro acuerdos', del médico mexicano y descendiente de chamán Miguel Ruiz. Basado en la filosofía tolteca, cuenta Avilés que Ruiz propone que alcances ciertos compromisos «contigo mismo: que seas impecable con las palabras, que no te tomes nada desde un punto de vista personal, que evites las suposiciones y hagas hasta donde puedas, dando lo máximo de ti». Tampoco faltaron en su maleta su gorra favorita, con un lobo en el frontal, y un neceser en el que guarda una crema hidratante «todo en uno, para no complicarme», una colonia «fresquita y barata», de Victorio y Lucchino, y su perfume de referencia: Sauvage, de Dior.