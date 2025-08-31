La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El periodista Ramón Avilés ha viajado por tercera vez a esta ciudad italiana que ama redescubrir. LV
La maleta de...

Ramón Avilés: libro en papel, ropa casual y calzado cómodo para callejear y reenamorarse

Su maleta le ha acompañado este verano a distintos destinos de playa y a una escapada especial a Florencia, ciudad de la que se siente «enamorado»

Gema Escobar

Gema Escobar

Domingo, 31 de agosto 2025, 07:46

Adora andar enfundado en sus zapatillas de deporte, patear rutas y descubrir rincones cargados de historia y belleza, como ese Camino de Santiago que ha ... recorrido hasta en tres ocasiones. Periodista convencido, Ramón Avilés perfila ilusionado sus próximos proyectos, tras haber cerrado una larga e intensa etapa profesional en la patronal regional de empresarios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un menor por arrancar parte de una oreja a un joven en una discoteca de San Javier
  2. 2 Hallan restos humanos en la casa de Mazarrón donde buscaban a los ecuatorianos desaparecidos
  3. 3 Examinan una casa de Mazarrón en busca de los dos ecuatorianos desaparecidos
  4. 4

    Los chiringuitos calculan pérdidas de hasta un 30% al cierre de la temporada alta de verano
  5. 5 El Cavanna de La Manga cierra sus comedores y se mantiene solo en régimen de alojamiento
  6. 6

    El local murciano Madre Tigre lleva la gastronomía regional a Hong Kong: «El caldero les voló la cabeza»
  7. 7 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  8. 8

    Más de un millón de personas toman un fármaco contra el infarto que no necesitan
  9. 9

    El solar de la antigua guardería de La Paz, en Murcia, inicia su transformación 18 años después
  10. 10 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 30 de agosto de 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Ramón Avilés: libro en papel, ropa casual y calzado cómodo para callejear y reenamorarse

Ramón Avilés: libro en papel, ropa casual y calzado cómodo para callejear y reenamorarse