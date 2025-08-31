Ramón Avilés: libro en papel, ropa casual y calzado cómodo para callejear y reenamorarse
Su maleta le ha acompañado este verano a distintos destinos de playa y a una escapada especial a Florencia, ciudad de la que se siente «enamorado»
Domingo, 31 de agosto 2025, 07:46
Adora andar enfundado en sus zapatillas de deporte, patear rutas y descubrir rincones cargados de historia y belleza, como ese Camino de Santiago que ha ... recorrido hasta en tres ocasiones. Periodista convencido, Ramón Avilés perfila ilusionado sus próximos proyectos, tras haber cerrado una larga e intensa etapa profesional en la patronal regional de empresarios.
Su maleta color berenjena le ha acompañado este verano a distintos destinos de playa, en los que ha disfrutado junto a sus hijas, y a una escapada especial a Florencia, ciudad de la que se siente «enamorado». Con zapato cómodo ha visitado por tercera vez la plaza de la Signoria, paseado por el Arno y cruzado el Ponte Vecchio junto a su pareja. Cuenta que en su equipaje ha llevado dos regalos: uno de su madre, unas gafas de sol graduadas, y otro de su chica, una camiseta en homenaje a la obra que le marcó: 'La Historia Interminable'.
Adicto al olor de los libros en papel, ha leído en su viaje 'Los cuatro acuerdos', del médico mexicano y descendiente de chamán Miguel Ruiz. Basado en la filosofía tolteca, cuenta Avilés que Ruiz propone que alcances ciertos compromisos «contigo mismo: que seas impecable con las palabras, que no te tomes nada desde un punto de vista personal, que evites las suposiciones y hagas hasta donde puedas, dando lo máximo de ti». Tampoco faltaron en su maleta su gorra favorita, con un lobo en el frontal, y un neceser en el que guarda una crema hidratante «todo en uno, para no complicarme», una colonia «fresquita y barata», de Victorio y Lucchino, y su perfume de referencia: Sauvage, de Dior.
