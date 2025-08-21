Un pasado sorprendente que vuelve a cobrar vida
LA VERDAD
Jueves, 21 de agosto 2025, 00:23
Esta ruta nos invita a redescubrir la Región de Murcia a través de tres espacios donde el pasado vuelve a cobrar vida gracias a intervenciones ... respetuosas y accesibles. En lo alto del cerro que corona Lorca, la sinagoga medieval resurge dentro del recinto del Castillo como un hallazgo extraordinario. Su recuperación ha permitido preservar una de las pocas sinagogas no transformadas, manteniendo la disposición original del espacio y creando un recorrido que invita a entender la vida cotidiana de la comunidad judía que la habitó.
Desde allí viajamos hasta Yecla, donde el yacimiento arqueológico de Yakka emerge como una ventana al urbanismo islámico. Las estructuras conservadas, acompañadas por una intervención mínima y respetuosa, permiten recorrer viviendas, calles y aljibes que narran la historia de la ciudad del Altiplano desde sus cimientos.
La última parada nos lleva al Museo Arqueológico de Jumilla, ubicado en el antiguo Palacio del Concejo. Su rehabilitación ha devuelto el esplendor a este edificio histórico, integrando con naturalidad los elementos originales con espacios expositivos contemporáneos. Un lugar donde el pasado se muestra sin artificio, con vocación pedagógica y comunitaria.
Tres miradas distintas sobre un mismo gesto: proteger el patrimonio para hacerlo accesible, comprensible y vivo.
