La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un hombre camina por una calle. M. Q. / U.
Lebeche

La flor y el cantante

Rubén García Bastida

Rubén García Bastida

Martes, 19 de agosto 2025, 08:08

Iba conduciendo cuando reparé en aquel hombre que portaba una flor marchita envuelta en papel de periódico, porque resultó, además, que el diario era este. ... Antes de hacerme las preguntas que más tarde me vendrían a la mente -por qué, adónde se dirigiría, si tendría planeado regalarla o iba a deshacerse de ella-, me acordé de aquella frase de Walter Lippmann sobre la fugacidad de los periódicos que tantas veces escuché cuando estudiaba y me imaginaba escribiéndolos: «Las grandes exclusivas de hoy envolverán el pescado de mañana».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El final de la ola de calor en la Región de Murcia ya tiene fecha: los termómetros caerán diez grados y volverá la lluvia
  2. 2 Declarados varios incendios en Cieza, Moratalla y Abarán tras la caída de rayos
  3. 3 Polémica en Cabo de Palos por los insultos a Pedro Sánchez durante la celebración de la cucaña
  4. 4 El último día de la ola de calor se ceba con la Región de Murcia: estas son las localidades que superan los 44 grados
  5. 5 Estas son las calles que se quedarán sin luz entre el 18 y el 22 de agosto en la Región de Murcia
  6. 6 Arrestada por golpear en la cara a un médico en Urgencias del hospital de Molina
  7. 7 Muere la mujer que fue retenida durante doce días por su pareja en Valencia
  8. 8 Carlos Alcaraz, campeón en una final fugaz en Cincinnati
  9. 9

    Una Murcia de postal que ya solo existe en los archivos
  10. 10

    Pedreño matiza sus declaraciones sobre los médicos sin MIR tras un aluvión de críticas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La flor y el cantante

La flor y el cantante