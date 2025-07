El Museo del Prado abre para todos

Gracias a la divulgación de los relatos de ilustres viajeros europeos durante el siglo XIX, los museos han sido una atracción desde sus orígenes. Hoy, ... existen muchas y diferentes formas de asomarse al museo. Son las diez en punto de la mañana y simultáneamente, abren todas las puertas de acceso al público del Museo Nacional del Prado en Madrid.

El Prado es uno de los grandes museos del mundo, y cada mañana el silencio con el que las obras han convivido se desvanece, la quietud deja paso a la actividad y sus puertas abren para recibir a miles de visitantes anónimos. Personas dispares, con inquietudes y anhelos diferentes. Quizás sea este instante, una de sus maravillas, el museo de todos abre para todos; amigos que pasean, caminan, parejas que se paran, miran, observan, familias que se emocionan, primeras veces, jóvenes, mayores, niños, muchos, con sus colegios, con sus padres, grupos de coreanos y chinos, americanos, mexicanos y brasileños, vecinos italianos y franceses, gentes de España, y mucho murciano. Motivados en su mayoría por la visita imprescindible que supone el Prado como buque insignia de la cultura de nuestro país, y cuyo objetivo principal de visita es la colección, Goya, Velázquez, el Bosco, Tiziano....

Desde mi despacho de la calle Ruiz de Alarcón, apenas tardo un par de minutos en llegar a las salas del museo. Llego y me gusta observarles, yo ya no soy una visitante anónima en el Prado. Mientras les miro, reflexiono sobre la importancia del público como protagonista del museo junto a la colección y pienso en el visitante, como vehículo hacia la sostenibilidad de estas instituciones.

Y entre tanto, me asomo por las salas, creyéndome afortunada por transitar entre belleza, y me gusta pensar, en la importancia de todas estas gentes anónimas que se asoman cada día, y hacen museo. Durante este verano me asomaré por estas páginas cada domingo, y confío en hacerlo rotativo.