Prevenir el síndrome postvacacional

Compartir

1. Neurociencia: La planificación gradual de objetivos, junto con la incorporación de pequeños retos y aprendizajes, estimula circuitos cerebrales relacionados con la motivación y ... favorece una percepción más positiva de la vuelta al trabajo. 2. Cronobiología: La anticipación en el reajuste de los ritmos circadianos, mediante la modificación progresiva de horarios de sueño y alimentación, favorece la estabilidad del reloj biológico y disminuye la somnolencia diurna. 3. Nutrición: Una dieta con aporte suficiente de triptófano, ácidos grasos omega-3 y micronutrientes como magnesio o vitamina B6 contribuye a la síntesis de serotonina y dopamina, neurotransmisores vinculados al bienestar. 4. Ejercicio: El ejercicio aeróbico regular incrementa la secreción de endorfinas y favorece la neurogénesis hipocampal, mecanismos asociados a la reducción de síntomas depresivos. 5. Sueño: La higiene del descanso, evitando la exposición a dispositivos electrónicos antes de dormir, optimiza la arquitectura del sueño. Si le cuesta dormir recuerde que una ingesta de 1 mg de melatonina poco antes de irse a la cama contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño. 6. Sociología: El restablecimiento de vínculos sociales actúa como factor protector frente a la desmotivación y el aislamiento. 7. Ergonomía: La adecuación del entorno físico de trabajo, con especial atención a la iluminación, el mobiliario y la calidad acústica, repercute directamente en la percepción de fatiga y malestar. 8. Antropología: La creación de rituales de transición (ordenar el espacio de trabajo, desayunar a la misma hora...) facilita la adaptación entre las esferas del ocio y la productividad. 9. Psicología: Mantener rutinas que reduzcan el estrés (como técnicas de respiración, pausas activas durante la jornada...) ayuda a modular los niveles de cortisol, hormona directamente relacionada con la adaptación emocional y fisiológica. 10. Economía conductual: De cara a la planificación de las próximas vacaciones, recuerde que la distribución escalonada de los periodos vacacionales a lo largo del año mitiga la brusquedad del retorno laboral.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión