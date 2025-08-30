La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Verano con ciencia

Prevenir el síndrome postvacacional

José Manuel López Nicolás

Sábado, 30 de agosto 2025, 00:15

1. Neurociencia: La planificación gradual de objetivos, junto con la incorporación de pequeños retos y aprendizajes, estimula circuitos cerebrales relacionados con la motivación y ... favorece una percepción más positiva de la vuelta al trabajo. 2. Cronobiología: La anticipación en el reajuste de los ritmos circadianos, mediante la modificación progresiva de horarios de sueño y alimentación, favorece la estabilidad del reloj biológico y disminuye la somnolencia diurna. 3. Nutrición: Una dieta con aporte suficiente de triptófano, ácidos grasos omega-3 y micronutrientes como magnesio o vitamina B6 contribuye a la síntesis de serotonina y dopamina, neurotransmisores vinculados al bienestar. 4. Ejercicio: El ejercicio aeróbico regular incrementa la secreción de endorfinas y favorece la neurogénesis hipocampal, mecanismos asociados a la reducción de síntomas depresivos. 5. Sueño: La higiene del descanso, evitando la exposición a dispositivos electrónicos antes de dormir, optimiza la arquitectura del sueño. Si le cuesta dormir recuerde que una ingesta de 1 mg de melatonina poco antes de irse a la cama contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño. 6. Sociología: El restablecimiento de vínculos sociales actúa como factor protector frente a la desmotivación y el aislamiento. 7. Ergonomía: La adecuación del entorno físico de trabajo, con especial atención a la iluminación, el mobiliario y la calidad acústica, repercute directamente en la percepción de fatiga y malestar. 8. Antropología: La creación de rituales de transición (ordenar el espacio de trabajo, desayunar a la misma hora...) facilita la adaptación entre las esferas del ocio y la productividad. 9. Psicología: Mantener rutinas que reduzcan el estrés (como técnicas de respiración, pausas activas durante la jornada...) ayuda a modular los niveles de cortisol, hormona directamente relacionada con la adaptación emocional y fisiológica. 10. Economía conductual: De cara a la planificación de las próximas vacaciones, recuerde que la distribución escalonada de los periodos vacacionales a lo largo del año mitiga la brusquedad del retorno laboral.

