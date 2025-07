Verano, playa... Antelo

Verano, playas llenas, entoldadas de sombrillas, arena chamuscante, como si no fuera arena sino lava, crema solar, olores empalagosos, cerveza, chiringuitos, guiris, calma, sol, sosiego, ... desconectar, la vida enlentecida, ralentizada, porque en vacaciones todos los días son festivos, el sábado es sábado, sí, pero el jueves también es sábado...

¿Verano, playas llenas, entoldadas de sombrillas...? ¿De verdad? Imposible hablar de esto, aunque toque hacerlo, cuando en Torre Pacheco asistimos a un episodio racista y vergonzante, y cuando el señor Antelo planta allí sus más de dos metros de altura para decirnos que hay que deportar a todos los inmigrantes ilegales. ¿Deportar? Uff, solo la palabra ya da cosa, suena a otra época, a cuchillos largos y cristales rotos. ¿Quién puede hablar de verano, crema y sombrilla si en la acera de enfrente alguien, en ese momento, habla de... deportar? Qué pensamiento estreñido. Dan ganas de hacerle lo que hacía a mis 15 años con los apuntes: pasarlo a limpio.

También ha dicho: «Los que vienen de manera ilegal se van. Los que vienen a cometer delitos se van. Los que no se adaptan se van. Pero los que vienen, generan empleo, riqueza, se adaptan y entienden que aquí una mujer no camina cuatro pasos detrás de un hombre, se quedan». ¡Bravo! Qué bella declaración de principios, dan ganas de ponerse reverencioso y hacerle la ola. Solo tiene un pequeño problema: no pasaría un detector de mentiras.

Habla de la mujer, pero no le hemos visto nunca soltar su discurso donde una maltratada, siempre donde los inmigrantes. A mí, si alguien me da una paliza, no miro el pasaporte. No me achichona más que me la dé uno de Marruecos que uno de Logroño. A usted, Antelo, no, lo que le jode es que sea magrebí. Por mucho que quiera, no lo puede disimular. Parece que habla de delitos, pero es mentira: no habla de delitos, sino del DNI del que los comete.

Sí, verano, playa sombrilla, crema... Miremos a otro lado.