Lo opuesto a la felicidad

Me topo con un reportaje de Robin Williams, que al parecer murió en agosto, y no puedo evitar acordarme de 'El club de los poetas ... muertos', película dorada que cumple ¡35 años! ya. Pese al tiempo, me acuerdo perfectamente de dónde la vi, cosa que no me sucede con otras, y es que fue en una clase de instituto. La imagen se me ha quedado como uno de esos recuerdos charolados que todos guardamos de nuestra etapa de estudiantes, una edad voraginosa en la que descubres el alcohol, el sexo, el buen cine y la buena literatura y otras euforias propias del momento.

Me acuerdo de mis compañeros de clase imantados por la pantalla y de mí mismo, y no he podido olvidar a Robin Williams frente a las fotos de los antiguos estudiantes acavernando la voz y diciendo aquello de «¿Los ven bien, chicos? Pues están todos muertos. Así que, 'carpe diem', caballeros, 'carpe diem'». Y recuerdo que todos salimos de clase haciendo lema de aquello y que nos tiramos muchos días diciéndonos 'carpe diem' unos a otros, cotorreadoramente.

Enseguida vinieron otros deslumbres a una edad en que hay motivos para deslumbrarse a cada hora y si no, te los inventas, y olvidamos las frases, sustituidas por otros entusiasmos del momento.

Ahora, pasado el tiempo, me acuerdo de todo y lo hago con nostalgia, que siempre te hace ver las cosas en multicolor, aun cuando no lo sean. Y me acuerdo de Robin Williams, claro, cómo alguien que predicaba el 'carpe diem' y se dedicaba a fabricar sonrisas, cosas todas que tienen que ver con la felicidad, pudo acabar suicidándose que, si no es lo contrario de la felicidad, al menos se le parece. No podemos frotar la lámpara y devolverle la vida a Robin Williams, pero sí podemos orificar su recuerdo y no se me ocurre manera mejor que ver de nuevo 'El club de los poetas muertos'. A esa película le pasa lo que a las mejores: por más años que cumpla, nunca envejece.