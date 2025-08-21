La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

San Juan de los Terreros, en una imagen de archivo. Guillermo Carrión / AGM
La isla

Hacer fácil lo difícil

César García Granero

César García Granero

Jueves, 21 de agosto 2025, 00:23

Comida familiar en San Juan de los Terreros, donde pasé un porrón de veranos en mi infancia, a una edad en la que el verano ... no es una estación, sino un lugar: una dirección a la que se va a a pasarlo bien y abanicar la imaginación, que es gratis y da mucho juego. Recuerdo que en la playa jugábamos al fútbol y las chanclas servían de porterías. Y recuerdo que hacíamos carreras del Tour de Francia sobre la mesa del comedor con chapas y unos dados, y siempre queríamos ser Perico porque hacía fácil lo difícil. De repente, pegaba esos latigazos que sorprendían a todos y a nosotros nos levantaban del sofá. Y, hablando de sofá, me acuerdo en él descubriendo a Julio Verne y Stephen King, autores que no ayudaban precisamente a tener los pies en el suelo, sino todo lo contrario: nos hacían vigorizar más la imaginación. Y es que Stephen King fue para mí siempre el Spielberg de la literatura: te atrapaba y no te enterabas; como Perico, hacía fácil lo difícil.

