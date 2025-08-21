Hacer fácil lo difícil

Compartir

Comida familiar en San Juan de los Terreros, donde pasé un porrón de veranos en mi infancia, a una edad en la que el verano ... no es una estación, sino un lugar: una dirección a la que se va a a pasarlo bien y abanicar la imaginación, que es gratis y da mucho juego. Recuerdo que en la playa jugábamos al fútbol y las chanclas servían de porterías. Y recuerdo que hacíamos carreras del Tour de Francia sobre la mesa del comedor con chapas y unos dados, y siempre queríamos ser Perico porque hacía fácil lo difícil. De repente, pegaba esos latigazos que sorprendían a todos y a nosotros nos levantaban del sofá. Y, hablando de sofá, me acuerdo en él descubriendo a Julio Verne y Stephen King, autores que no ayudaban precisamente a tener los pies en el suelo, sino todo lo contrario: nos hacían vigorizar más la imaginación. Y es que Stephen King fue para mí siempre el Spielberg de la literatura: te atrapaba y no te enterabas; como Perico, hacía fácil lo difícil.

Estoy hablando de una época en que teníamos 10-12 años, y me acuerdo de ver a mis tíos ya muy mayores, como si no tuvieran 30 años más, sino 200. Pero, ayayay, que me doy cuenta de una cosa, y es que hoy tengo yo más años que mis tíos entonces. Y es que ha pasado el tiempo y lo ha hecho de una forma un pelín más rápido de lo que quizá me hubiera gustado, diría yo. Y ahora los veranos ya no son un lugar, como entonces, que era lo raro, sino que vuelven a ser una estación, que es lo normal, pero cómo no echar de menos esos veranos en los que todo era imaginación, vuelo y deslumbre. Veranos en los que no había crema solar, porque entonces se hablaba más de la digestión que del cáncer. Nene, que no entres al agua hasta que pasen dos horas, era el estribillo de las madres que nosotros acatábamos, no por obedientes, sino por no hacer difícil lo que, esta vez sí, era fácil.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Verano