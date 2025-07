La corriente principal

Escuchando un reciente encuentro de dos jóvenes filósofos argentinos, Cora Gamarnik y Diego Singer, sobre la estetización de la política, escucho una cita de Paul ... Valery usada por Walter Benjamin en la que el poeta francés, nacido en Sete, (como George Brassens y como mi abuelo), comenta con una lucidez sorprendente el advenimiento de la cultura como un bien más de consumo, que podría llegar a nuestras casas con tan solo apretar un botón o abrir un grifo, tal como hacía la electricidad o el agua.

El acierto de Valery es demoledor, la frase, emitida a principio del siglo pasado, es una aproximación casi calcada a la realidad, si atendemos no solo al concepto de 'streaming' (a la sazón 'corriente' principal), si no a la transformación de uso y forma que el arte (me centro aquí en la música y el cine) han vivido en los últimos años.

Grafton Tanner cuenta Políticas de la nostalgia'', a propósito de Spotify, cómo el uso de análisis de frecuencias de las canciones más escuchadas en el siglo XX y lo que llevamos de XXI ha servido para dirigir el tipo de música que el algoritmo recomienda, no en pos de un nuevo descubrimiento o ampliación de los gustos del consumidor, si no en la construcción de un perfil determinado que delimita y contrae el uso para controlar qué tipo de música se escucha y para ampliar lo más posible la cantidad de horas que los usuarios con la plataforma enchufada.

Que estamos dirigidos y metidos en raíles que nos llevan a donde quieren las compañías con nombres y apellidos (Warner, Sony, Universal, Spotify, Netflix) es algo que no asusta ya a nadie a estas alturas, pero de alguna forma debemos ser conscientes para no dejarnos vencer del modo más triste y lamentable. Debemos tener los ojos abiertos ante nuestro propio consumo para al menos intentar ser libres a la hora de crear, escuchar, recomendar, sentir y vivir, que es al fin de lo que se trata. No dejemos que nuestras emociones y sentimientos sean tan solo un grifo que abrimos o un botón que pulsamos sin que importe la luz que nos alumbra o el agua que bebemos.