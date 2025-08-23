Obras orientadas hacia la sostenibilidad y el entorno

Bullas, tierra de vino en la Región de Murcia, es el escenario de una fascinante ruta arquitectónica que refleja la evolución de la arquitectura contemporánea ... orientada hacia la sostenibilidad y la integración con el entorno natural. Tres obras clave permiten explorar este enfoque: la Casa para Tres Hermanas, el Albergue Juvenil de La Rafa y el Centro de Agroecología y Medio Ambiente (CEAMA).

La Casa para Tres Hermanas, diseñada por Jaume Blancafort y Patricia Reus en el año 2012, es un ejemplo de arquitectura rural que se funde con el paisaje de viñas y olivos. Con una estructura de tres unidades independientes, la casa prioriza la eficiencia energética mediante técnicas de orientación solar, aislamiento y el uso de energías renovables.

Ampliar Albergue juvenil en La Rafa. Fernando de Retes Aparicio. 2010 David Frutos y Fernando de Retes

El Albergue Juvenil de La Rafa, obra de Fernando de Retes Aparicio de 2010, es un modelo de eficiencia energética, con un diseño que aprovecha la radiación solar y maximiza la ventilación natural. Este albergue forma parte de la red de la Vía Verde del Noroeste y se caracteriza por su arquitectura funcional y respetuosa con el medio ambiente.

Ampliar Centro de Agroecología y Medio Ambiente CEAMA. Fernando de Retes Aparicio. 2006 David Frutos y Fernando de Retes

Por último, el CEAMA, también diseñado por De Retes en 2006, destaca por su simbiosis entre construcción y vegetación. Sus edificios semienterrados, con cubiertas ajardinadas y sistemas de energía solar y biomasa, representan un paradigma de sostenibilidad en el ámbito rural.

Esta ruta arquitectónica guiada por el Colegio Oficial de Arquitectos (COAMU) ofrece una visión integral de cómo la arquitectura puede ser un vehículo para el respeto al medio ambiente, la eficiencia energética y la integración con la naturaleza.