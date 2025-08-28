Las noches de verano, vibrantes de música y baile en discotecas y verbenas al aire libre

El ocio nocturno cobró un nuevo significado en la Región de Murcia a partir de las décadas de los 60 y 70 del siglo pasado, ... tiempo en el que a las salas de baile con música en directo y a las verbenas populares vibrantes de pasodobles y éxitos de orquesta se empezaron a sumar las primeras discotecas y sus tocadiscos de alta fidelidad.

Las noches veraniegas invitaban, entre festejos populares, guateques improvisados y otros eventos en recintos al aire libre, a largas veladas de música y baile en poblaciones de interior y de costa. Años más tarde, esta oferta recreativa tuvo en 1985 un atractivo punto de inflexión con la apertura de la emblemática discoteca Trips, en La Manga del Mar Menor. Con su concepto abierto al cielo estrellado, entre piscinas y palmeras, se convirtió desde sus inicios en referente estival más allá de las fronteras regionales.

Momento de fiesta en la discoteca Trips. | Baile entre Antonio González y una joven durante una verbena celebrada a finales de verano (c. 1953). Fondo Tito Bernal | Foto Suárez

El Archivo General de la Región de Murcia (AGRM) atesora entre sus fondos fotográficos recuerdos de algunas de estas noches de verano. Fotoperiodistas como Tito Bernal inmortalizaron los primeros años de 'la Trips', mientras que firmas como Foto Suárez realizaron certeros retratos sociales en plena verbena, y no solo de amigos y familiares, sino de los propios profesionales de la imagen. Es el caso de Antonio González Olivares, hijo adoptivo del fotógrafo ambulante Francisco Suárez Raposo y fundador de este estudio murciano, que mantuvo su actividad entre 1949 y 1992.