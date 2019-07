'Nicki', una fan muy especial Xuso Jones y su mascota 'Nicki'. / Nacho García / AGM Mi mascota y yo FERNANDO PERALS Sábado, 27 julio 2019, 10:43

Amante de la música, de ahí su profesión. Y amante de los animales, razón por la que una preciosa y blanca mascota llegó a su vida. El cantante murciano Xuso Jones unió estas dos pasiones y dio como resultado la llegada de la pequeña perra que le acompaña cada vez que aparca el micrófono. Se llama 'Nicki', por la rapera americana Nicki Minaj. Es una bichón maltés de cinco años de edad que fue escogida de entre sus hermanos por el artista en un viaje a la capital de España: «La compré en Madrid a un amigo que tuvo una camada de su perra. Con el paso del tiempo se ha convertido en una hija para mí. Me dio mucha vida tenerla en casa y criarla desde que era pequeña».

Ficha Nombre: 'Nicki' Raza: Bichón maltés Edad: 5 años

Tiene un carácter afable, bondad a raudales y le gusta socializar con todo el que se encuentra a su paso, ya que siempre guarda un ladrido en forma de saludo para cualquier conocido, ya sea humano o animal. Cuando Xuso vuelve de 'hacer las Américas', 'Nicki' espera agazapada a que abra la puerta de casa de sus padres. El artista pone un pie dentro de la vivienda y lo siguiente se convierte en una fiesta de bienvenida: «Siempre te recibe con la alegría que le caracteriza. Es la primera cuando vuelves de viaje. Verla tras varios días sin ella siempre es especial».

Cariñosa, fiel, alegre y «un trozo de pan». Así define a su mascota Xuso Jones, que ha tenido que delegar en sus padres el cuidado del animal por su carrera musical. Un cuidado que no da complicaciones más allá de la comida. El animal se alimenta de pienso normalmente pero no hace ascos a cualquier manjar que se aleje de lo cotidiano: «A veces le echamos algún trozo de pollo o algo distinto, pero tenemos que llevar cuidado porque si se acostumbra a comer otras cosas ya no quiere ver el pienso ni en pintura».

El cantante recorre los escenarios del país y pocas veces el abundante trabajo le permite amenizar su día a día con la pequeña criatura. Viaje para acá y viaje para allá, le da tiempo de sobra para echar de menos a un animal que ahora ha enamorado a sus 'abuelos': «Actualmente, vive en casa de mis padres. Solía dejarla los fines de semana y ellos me propusieron quedársela, ya que tienen jardín y, además, 'Nicki' le hacía compañía a 'Ron', un schnauzer que nos dejó hace unos años. Está siempre acompañada por ellos. La suele sacar a pasear mi padre, que se la lleva al monte, disfrutan juntos y se ha convertido, sorprendentemente, en una hija para él. Se quieren tanto que creo que últimamente le hace más caso a ella que a mí».