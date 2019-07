Un pájaro con sabor especial nacho garcía / AGM Mi mascota y yo FERNANDO PERALS Miércoles, 31 julio 2019, 08:52

Tener a los animales como una de tus mayores aficiones es lo que le ocurre a Tomás Écija, chef del restaurante El Albero (Ceutí), que cuando se escapa de los fogones disfruta con todo tipo de fauna en su casa. Tiene dos perros, dos gatos y gallinas, pero la joya de la corona es un loro. Un ave centenaria, ya que puede vivir hasta los 100 años, y que se llama 'Yako' en relación a su raza, un yako de cola roja. Atesora 15 primaveras y un salero muy especial, como asegura su dueño: «De pequeño siempre me habían llamado la atención los loros porque eran animales que hablaban y eso me parecía divertido, porque era surrealista. Este es de los que más sonidos repiten. Le decimos a menudo 'hola Yako', 'hola guapo' y cada vez que nos ve nos lo repite. Nos pregunta '¿Me das cacahuetes?' y en Navidad felicitó el año y las fiestas a todo el que entraba en casa. Es genial».

El pájaro llegó enfermo a casa en 2014, pero Tomás y su mujer hicieron todo lo posible para que su salud no fuera un problema. Le dieron una papilla tropical y los cuidados necesarios para que se recuperase lo antes posible. «Era como tener un hijo porque cada tres horas tenías que darle una papilla. Me recordaba a mi hermano con mis sobrinos», relata su amo. Rodeado por los barrotes de hierro que forman su casa, una jaula, el loro hace que a Tomás se le ponga la piel de gallina cuando recuerda a alguien que se marchó de la vivienda dejando un gran vacío: «Nosotros teníamos una perra que murió y siempre le decíamos 'Vamos Ari' para sacarla de paseo. Tres años después de su muerte, 'Yako' sigue diciendo en muchas ocasiones 'Vamos Ari' y a mí se me ponen los pelos de punta por saber que se acuerda de ella y no la ha olvidado. Que repita un sonido tan especial nos da mucho gusto».

Es autosuficiente. Apenas requiere una atención especial. Tan solo que los cofres de su 'hogar' contengan el tesoro de una comida variada, deshidratada en su mayoría, con cacahuetes a poder ser, y con agua, fresca si atravesamos el verano. Disfruta con las caricias de su amo y, sobre todo, cuando le abre la jaula para que estire sus alas y se sienta en libertad absoluta. Conforme avanza la entrevista, a Tomás se le aprecia la predilección que siente hacia su loro. Un loro al que le gustan las bromas y la marcha. Un animal que puede que pronto tenga un compañero con quien hablar y jugar: «De momento no queremos más mascotas. Ahora pensamos en tener un hijo, que ya es hora».