Una pareja de ficción

Quién no recuerda a la Choni de 'Los Serrano', la mítica hermana de Fiti que cantaba en verbenas e impregnaba de acento murciano una de las series españolas de televisión más emblemáticas. La actriz que la encarnaba, Pepa Aniorte, recuerda con cariño una época que no solo le proporcionó trabajo, felicidad y amigos, sino un pequeño ser que se adueñó de su corazón y que reina en su vida: 'Choni', un yorkshire terrier de 12 años que recibió su nombre en honor al personaje de la citada ficción. «Es como tener un bebé. Le tuve que enseñar a hacer todo y aprendió en solo dos semanas. Era una bola muy pequeña, negra y con un mechón naranja. Lo vi en un criadero, me enamoré y lo acogí».

Pepa y 'Choni' son una. Inseparables porque sí. Por gusto y por necesidad. Primero porque la perra es la espectadora más fiel que tiene la actriz. «Se ha venido conmigo muchas veces al camerino. Está perfectamente educada para estar con gente y en espacios pequeños. Me ha acompañado a algún rodaje que otro. No ladra nunca y si hay acción se queda callada. Nunca ha montado un escándalo en un plató». Y también por necesidad, porque la edad de la mascota así lo exige. La perra sufre una cardiopatía, una insuficiencia cardíaca, y eso requiere de un cuidado especial por el que la actriz se desvive: «Lleva una medicación para ir más relajada. Es como una persona mayor con el sintrom. Hay que ayudarla porque se fatiga con frecuencia. La cojo en brazos cuando hay que andar mucho o subir escaleras. Cuidamos la comida y todo lo necesario para que nada le pueda afectar al corazón».

La Choni de 'Los Serrano' siente amor incondicional por la 'Choni' de la actualidad. Ambas se sientan juntas frente al televisor a ver todas las obras en las que la actriz aparece. Y aunque Pepa no sea protagonista, también, «porque siempre está pegada a mí, vaya donde vaya y haga lo que haga», agrega su ama. Su mayor virtud y su principal defecto coinciden, y no es otro que la obstinación: «Me choca mucho que sea tan cabezona, tan firme, determinada y tenga tanto carácter». Pero si hay algo que une a la dueña y a la mascota es, sin duda, el día más murciano del año: «A 'Choni' le encanta vestirse de huertana. Le hice un traje a su tamaño y lo adora. Es sacar el refajo y se pone de pie con las dos patas traseras pidiendo que se lo pongas. El día del Bando de la Huerta la saco y es la reina de la calle, todo el mundo la piropea».