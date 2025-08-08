Memoria y paisaje en nuevos espacios

Entre la huerta y la Vega del Segura se dibuja una ruta que enlaza arquitectura reciente, memoria y paisaje. Hoy hacemos, guiados por el Colegio ... Oficial de Arquitectos de Murcia (Coamu), tres paradas que muestran cómo los nuevos espacios pueden integrarse en entornos cargados de historia.

El recorrido comienza en Espinardo, en la sede VRIO. Desde el exterior, su presencia recuerda la tradición industrial de esta zona del norte de Murcia. En el interior, la luz natural organiza los espacios: ventanales, patios y recorridos abiertos convierten un edificio de trabajo en un lugar amable, flexible y en relación con su entorno.

Ficha técnica Biotopía industrial Oficinas para una nueva ecología urbana. Juan Antonio Santa-Cruz Alemán, Juan Antonio Santa-Cruz García, Carmen Santa-Cruz García, Javier Esquiva López y Beatriz Lorente Martínez. 2024

MUDEM (Museo del Enclave de la Muralla). Ana Morcillo Pallarés y José Morcillo Martínez. Colabora: Jonathan Rule. 2016

Mirador del Castillo y Casa de la Maita. Ángel Luis Cases de Lara. 2013

Desde allí nos trasladamos a Molina de Segura, donde se encuentra el interesante MUDEM, Museo del Enclave de la Muralla. Este equipamiento aprovecha los restos de la antigua muralla árabe, que se integran en un recorrido que combina arqueología y contemporaneidad. Pasarelas, rampas y salas expositivas permiten caminar entre vestigios del pasado y, al mismo tiempo, disfrutar de un espacio dedicado a la historia de la urbe.

La ruta finaliza en Molina de Segura ascendiendo hacia el mirador del castillo y la Casa de la Maita de la localidad, donde la recuperación del entorno del castillo nos ha devuelto un espacio que conecta singularmente patrimonio y paisaje. Desde este punto, la vista panorámica de Molina y su huerta resume el espíritu de la ruta: arquitectura, naturaleza y memoria.