Intervenciones que hacen de motor cultural en los pueblos
LA VERDAD
Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:11
Lejos del litoral, la arquitectura también desempeña un papel clave como motor cultural. Esta ruta recorre tres espacios singulares en el interior de la Región ... de Murcia que, a través de la intervención contemporánea, han ampliado la oferta artística y cultural en sus municipios. El itinerario comienza en el Auditorio de Calasparra, consolidado como un espacio para la música, el teatro y otros eventos colectivos. Su diseño sobrio y su integración en el entorno urbano lo convierten en un equipamiento funcional y accesible para la ciudadanía.
Desde allí nos dirigimos a Ceutí, donde el antiguo complejo industrial de La Conservera fue transformado en centro de arte contemporáneo. Sus naves rehabilitadas conservan la esencia fabril y han servido como contenedor para exposiciones nacionales e internacionales.
Ficha técnica
-
Teatro abierto de Calasparra. Pedro Antonio Díaz Guirado y Ángel Allepuz Pedreño. 2011.
-
Centro de Arte La Conservera (Ceutí). Enrique Nieto Fernandez y Fernando de Retes Aparicil. 2005.
-
Casa Pintada (Mula). José María Hervás. 1997.
La ruta finaliza en Mula, con la visita a la Casa Pintada, hoy sede del museo de la Fundación Cristóbal Gabarrón y declarada Bien de Interés Cultural en 2009. Este edificio del siglo XVIII destaca por su fachada decorada con motivos ornamentales y ha sido adaptado para acoger actividades vinculadas al arte actual. En su interior conviven el valor patrimonial del inmueble con una programación cultural diversa.
Una propuesta del COAMU que invita a recorrer el interior de la Región de Murcia a través de su arquitectura cultural.
