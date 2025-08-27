Intervenciones que hacen de motor cultural en los pueblos

Lejos del litoral, la arquitectura también desempeña un papel clave como motor cultural. Esta ruta recorre tres espacios singulares en el interior de la Región ... de Murcia que, a través de la intervención contemporánea, han ampliado la oferta artística y cultural en sus municipios. El itinerario comienza en el Auditorio de Calasparra, consolidado como un espacio para la música, el teatro y otros eventos colectivos. Su diseño sobrio y su integración en el entorno urbano lo convierten en un equipamiento funcional y accesible para la ciudadanía.

Desde allí nos dirigimos a Ceutí, donde el antiguo complejo industrial de La Conservera fue transformado en centro de arte contemporáneo. Sus naves rehabilitadas conservan la esencia fabril y han servido como contenedor para exposiciones nacionales e internacionales.

Ficha técnica Teatro abierto de Calasparra. Pedro Antonio Díaz Guirado y Ángel Allepuz Pedreño. 2011.

Centro de Arte La Conservera (Ceutí). Enrique Nieto Fernandez y Fernando de Retes Aparicil. 2005.

Casa Pintada (Mula). José María Hervás. 1997.

La ruta finaliza en Mula, con la visita a la Casa Pintada, hoy sede del museo de la Fundación Cristóbal Gabarrón y declarada Bien de Interés Cultural en 2009. Este edificio del siglo XVIII destaca por su fachada decorada con motivos ornamentales y ha sido adaptado para acoger actividades vinculadas al arte actual. En su interior conviven el valor patrimonial del inmueble con una programación cultural diversa.

Una propuesta del COAMU que invita a recorrer el interior de la Región de Murcia a través de su arquitectura cultural.