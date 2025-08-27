La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Teatro abierto de Calasparra. | Centro de Arte La Conservera (Ceutí). | Casa Pintada (Mula). Pedro A. Díaz Guirado | David Frutos | Joaquín Zamora
Arquitectura en ruta: paseo de interior

Intervenciones que hacen de motor cultural en los pueblos

LA VERDAD

Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:11

Lejos del litoral, la arquitectura también desempeña un papel clave como motor cultural. Esta ruta recorre tres espacios singulares en el interior de la Región ... de Murcia que, a través de la intervención contemporánea, han ampliado la oferta artística y cultural en sus municipios. El itinerario comienza en el Auditorio de Calasparra, consolidado como un espacio para la música, el teatro y otros eventos colectivos. Su diseño sobrio y su integración en el entorno urbano lo convierten en un equipamiento funcional y accesible para la ciudadanía.

