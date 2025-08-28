La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La actriz Goizalde Núñez interpreta 'Los dos hidalgos de Verona'.
Actriz

Goizalde Núñez: ¿Qué alma hemos vendido al diablo para no poder parar la salvajada en Gaza?

La intérprete ha destacado por su trabajo en 'Los dos hidalgos de Verona' durante la última edición del Festival de Teatro de San Javier

Natalia Benito

Natalia Benito

Jueves, 28 de agosto 2025, 00:10

Anuncia Goizalde Núñez que de aquí en adelante se dejará ver más por Águilas: «Estoy redescubirendo la Región de Murcia, me tira. Tengo grandes amistades ... aquí». La intérprete de Bilbao (1970) –que encarnó a la entrañable Lourditas en 'Los Serrano' y a participado en decenas de películas, series de televisión y obras de teatro– volvió este agosto al Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier casi treinta años después de su anterior actuación, en el año 1997 con 'La secretaria', de Natalia Ginzburg, bajo la dirección de María Ruiz. En esta ocasión se ha subido al escenario del Auditorio Parque Almansa de San Javier para ponerse en la piel de cuatro personajes en 'Los dos hidalgos de Verona', una versión de la obra de William Shakespeare adaptada y dirigida por el británico Declan Donnellan, experto en la obra del célebre dramaturgo, en una producción de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, Lazona y Cheek by Jowl. Por su trabajo sobre el escenario ha sido nombrada por LA VERDAD –con un jurado compuesto por Alexia Salas, Marina Peñaranda, Pedro Martínez y Antonio Arco– Mejor actriz de reparto del festival.

