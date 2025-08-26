El flamenco y el folclore, protagonistas de imágenes veraniegas para el recuerdo
Martes, 26 de agosto 2025, 00:19
En el país de los mil festivales, la Región de Murcia brilla con intensa luz tanto en flamenco como en folclore, con tres de las ... citas anuales más importantes y longevas para los amantes de ambos géneros y que recalan en sus sedes, firmes, cada verano.
A las más de sesenta ediciones del Festival Internacional del Cante de las Minas, celebrado en La Unión, se suman las más de cincuenta del murciano –y decano en su clase– Festival Internacional de Folklore en el Mediterráneo y las más de cuarenta del Festival Flamenco de Lo Ferro, en Torre Pacheco.
Tierra de macroencuentros veraniegos, también la uniprovincial levantina añade atractivos tan asentados como La Mar de Músicas, en Cartagena, el Festival Internacional de Jazz de San Javier y el Festival Internacional de Teatro, Música y Danza, también en San Javier. A lo largo de las décadas, pintores como el añorado Muñoz Barberán han dejado su huella en cartelería diversa, al igual que fotoperiodistas de la talla de Ángel Martínez Requiel o Tito Bernal han hecho lo propio a pie de escenario.
El Archivo General de la Región de Murcia, testigo de excepción de tantos momentos relevantes para la cultura autonómica, atesora entre sus fondos documentales tanto material gráfico como fotográfico de estos encuentros veraniegos con el arte.
