El flamenco y el folclore, protagonistas de imágenes veraniegas para el recuerdo

En el país de los mil festivales, la Región de Murcia brilla con intensa luz tanto en flamenco como en folclore, con tres de las ... citas anuales más importantes y longevas para los amantes de ambos géneros y que recalan en sus sedes, firmes, cada verano.

Cartel del IX Festival del Cante de las Minas (1969). La Verdad. Donación de la Biblioteca Regional (registro entrada 1/2014)

A las más de sesenta ediciones del Festival Internacional del Cante de las Minas, celebrado en La Unión, se suman las más de cincuenta del murciano –y decano en su clase– Festival Internacional de Folklore en el Mediterráneo y las más de cuarenta del Festival Flamenco de Lo Ferro, en Torre Pacheco.

Postal del cartel del XVI Festival Internacional de Folklore en el Mediterráneo, realizado por Muñoz Barberán (1983). Colección Adolfo Fernández Aguilar

Tierra de macroencuentros veraniegos, también la uniprovincial levantina añade atractivos tan asentados como La Mar de Músicas, en Cartagena, el Festival Internacional de Jazz de San Javier y el Festival Internacional de Teatro, Música y Danza, también en San Javier. A lo largo de las décadas, pintores como el añorado Muñoz Barberán han dejado su huella en cartelería diversa, al igual que fotoperiodistas de la talla de Ángel Martínez Requiel o Tito Bernal han hecho lo propio a pie de escenario.

Miguel Caparrós, triunfador del Festival del Cante de las Minas de 1968. La Verdad. Donación de la Biblioteca Regional (registro entrada 1/2014). La Verdad. Donación de la Biblioteca Regional (registro entrada 1/2014)

El Archivo General de la Región de Murcia, testigo de excepción de tantos momentos relevantes para la cultura autonómica, atesora entre sus fondos documentales tanto material gráfico como fotográfico de estos encuentros veraniegos con el arte.