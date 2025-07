La Mar de Músicas corona a Guitarricadelafuente y Maestro Espada

Era prácticamente igual, pero fue radicalmente distinto.

En 2022, bajo el ilustre abrigo de La Mar de Músicas, Maestro Espada y Guitarricadelafuente, alter ego del ... castellonense Álvaro Lafuente, compartieron sus canciones frente a un público que, al igual que en esta cita enmarcada en la trigésima edición del festival, agotó entradas con semanas de antelación.

En aquella ocasión, el maravilloso dúo murciano compuesto por los hermanos Alejandro y Víctor Hernández, además de defender su propio proyecto en el desaparecido escenario 'Somos de Aquí' del Real Club de Regatas, formaba parte de la banda de Lafuente, quien llegaba a Cartagena para presentar 'La cantera', un primer trabajo con el que empezaba a despuntar con fuerza dentro del panorama musical patrio.

Pues bien, en mitad de este 2025 que nos mantiene atados al filo de la navaja que corta el abismo y plantea batallas entre la desilusión y la resiliencia, Guitarricadelafuente volvía al Auditorio Paco Martín con nuevo álbum bajo el brazo, el notabilísimo 'Spanish Leather', y convertido en una estrella disparada hacia cotas de (todavía más) vertiginosa altura. Por su parte, los Maestro Espada regresaban para estrenar en la ciudad portuaria su no menos fabuloso debut homónimo y recibir, con pleno merecimiento, el premio Paco Martín al grupo revelación de las músicas globales 2025.

Los conciertos Artistas: Tarta Relena / Carlos Ares / Arooj Aftab / Maestro Espada / Guitarricadelafuente / Ortiga

Lugares: Plaza del CIM/ Plaza del Ayuntamiento / Patio del antiguo CIM / Auditorio Paco Martín / Patio Árabe

Calificación: Bueno / Muy bueno / Notable / Excelente / Excelente / Correcto

Mil noventa y cinco días entre ambas fechas que han dado para consagrar, consolidar y certificar la relevancia de dos proyectos que, compartiendo mimbres sonoros, han logrado complementar a la perfección la introspección con el sudor; los espejos retrovisores con el rumor de los reflejos futuros; la tierra rural con la diabólica saliva del asfalto; la delicadeza con el asalto; el tacto inocente con el revolcón; las raíces con un bosque de matices frondoso y fértil; y el folclore con un pop y un rock de armazón electrónico que pueden ser, dependiendo de lo que pida cada tema, sedoso, rabioso, pausado o urgente. Pero siempre seductor. Y siempre significa siempre.

Siguiendo el orden cronológico de los sucesos, los Hernández atacaron primero junto a ese escudero fiel y brillante en la batería llamado Raúl Frutos (Crudo Pimento) con un espectáculo que convenció hasta el mismo éxtasis a los que desconocían la propuesta, o no la habían visto nunca en directo, y terminó de apuntalar la devoción entre los creyentes. Un concierto con vida propia, que suspiró de la manera más hermosa posible, con los ojos cerrados y la garganta perfilada como un hilo de oro, cautivó a través de la poesía del estruendo y se sostuvo sobre los hombros de acero y terciopelo que dibujan piezas de orfebrería musical como 'Tres gotas de rocío', una 'Lirios' en la que los acompañó el propio Guitarricadelafuente, 'Granaíco' o 'Salve'. Sin desmerecer una velada que fue sensacional desde el minuto inicial hasta el tiempo de descuento, resulta imposible no señalar a unas 'Estrellica' y 'Mayos' que nos dejaron al borde del asiento, con el corazón fugándose del pecho y la lágrima inclinada sobre el balcón nocturno, como momentos destacados, no ya de la noche, sino de los ochos días que llevamos de festival. Excelsos.

Y luego, con el suspiro todavía recogido sobre el pecho, llegó el delirio.

Si alguna vez hubo timidez, ha desaparecido por completo. Si alguna vez hubo miedo, ha mutado en coraje y mirada al frente y pecho dispuesto a ser besado y quebrado. Si alguna vez hubo titubeos, ahora hay aullido de lobo herido, de amante cruel, de enamorado pasional, de duende libre y juguetón, de alma desencadenada. En resumen, si alguna vez hubo rubor rugoso, ahora solamente queda volcán. La transformación, ya evidente en el salto cualitativo, en fondo y forma, de sus dos discos, es trasladada por Guitarricadelafuente al fervor del directo con un arrojo despampanante. Convence su entrega absoluta, la puesta en escena, con sus fogonazos de luz y sombras que van y vienen, y su apuesta por reducir el artificio a una botella desparramada en la brutal 'Agua y mezcal' y a un potro de salto que ejerce de atrevido atrevimiento en el derroche sexual de 'In my room', pero lo que provoca el flechazo real son las canciones, sobre todo las de un 'Spanish Leather' que hierven en carne, corazón y, sobre todo, cuerpo. Más que caldear el ambiente, el inicio con 'Full time papi', 'Babieca' y 'Futuros amantes' o las tremendas interpretaciones de 'Pipe dream', 'Puerta del sol' o 'Quién teme a la máquina?' derritieron cada milímetro del recinto, sin olvidar la épica despedida con 'Tramuntana', serio candidato a tema español más bonito de los últimos años.

Latigazos de deseo y melodía que, junto a recuerdos tan esplendorosos como 'Caballito', 'Mil y una noches' o una desnuda 'Guantanamera', completaron uno de esos reencuentros que empiezan justo cuando acaban para no terminar nunca. El mañana es un desierto de cactus con forma de interrogantes a los que se recomienda no molestar, pero cuesta no ilusionarse con Guitarricadelafuente y Maestro Espada, artistas que comparten, entre muchas otras cosas, un presente y un futuro tan bonito que parece de verdad.

Trance y delirio

El resto de las propuestas nacionales que se dieron cita el viernes, Tarta Relena y Carlos Ares, se reunieron durante los compases iniciales. Abrieron fuego las barcelonesas con una actuación donde el misticismo, la naturaleza y la tradición mediterránea que supura de su último álbum, 'És Pregunta', se adaptó como un guante de seda forjado en hierro a la plaza del CIM. Un directo que encontró en las voces y personalidades de Helena Ros y Marta Torrella, en sus dinámicas, desafíos, atrevimientos y verdad, su punto más fuerte.

Y luego, con el trance todavía recogido sobre el pecho, llegó el delirio.

Había ganas, muchas, de comprobar si 'La boca del lobo', el segundo trabajo de Carlos Ares, resplandecía con el mismo fulgor sobre el escenario que en la escucha doméstica. Y no hizo falta demasiado para confirmar los pronósticos más optimistas. La traca inicial con 'Días de perros' y 'Aquí todavía' asentó las vigas anímicas sobre las que se mantendría uno de los conciertos más multitudinarios llevados a cabo este año en la plaza del Ayuntamiento. El coruñés, liderando una banda que funciona con la destreza de un ferrocarril y la ternura de una colina, ofreció una actuación enérgica y reconfortante, luminosa y certera, que, al igual que en su citado arranque, anuló cualquier tipo de duda sobre su efectividad en el sobresaliente desenlace protagonizado por 'Peregrinos' y 'Páramos', quizá las composiciones más redondas de su repertorio. Prueba más que superada para Ares y los suyos con un power folk vitaminado de los que generan adicción. Y admiración.

Recompensas

Con la emoción casi olvido señalar que estamos hablando de una de las jornadas más satisfactorias de cuantas se han celebrado a lo largo de esta edición. Y, más allá de la verbena desenfadada que montó el gallego Ortiga en el Castillo Árabe, danzad, danzad malditos, una de las principales responsables del estado de entusiasmo que habita en estas palabras fue Arroj Aftab, cantante, compositora y productora pakistaní que presentó en el patio del antiguo CIM los temas de su álbum más reciente, 'Night reign', con un directo áspero, crudo y desasosegante por momentos, pero también hipnótico y subyugante.

Si entrabas en su atmósfera, un panal de avispas venenosas y adictas a la sangre de la luna bañada en alcohol y neón, la inmersión era absoluta. Y su impacto, visceral y tajante como los vértices de una hoja en blanco, considerable. Nadie dijo que fuera fácil. Pero las recompensas, cuando cruzamos las aguas de La Mar de Músicas, casi siempre justifican el bendito esfuerzo.