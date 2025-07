Maestro Espada: «Nos gustaría que nuestro nuevo disco no se pareciera al anterior»

Los hermanos murcianos Alex y Víctor Hernandez (1987 y 1992), atienden la llamada de LA VERDAD desde Madrid. Allí se encuentran, en el estudio, grabando ... un nuevo tema con el que continuará evolucionando el proyecto musical que comparten, Maestro Espada, y con el que han revolucionado el folclore murciano con un primer y exitoso disco homónimo –producido por Raül Refree–, llevando la música tradicional hacia una sonoridad contemporánea.

Tras actuar en La Mar de Músicas en 2022, el dúo vuelve hoy al festival cartagenero, esta vez para tocar en el Auditorio Paco Martín del Parque Torres en La Noche de LA VERDAD, una velada que comenzará a las 23.00 horas y que compartirán con el cantautor y amigo Guitarricadelafuente –y que continuará en el Castillo Árabe a las 2.00 horas con Ortiga–. Maestro Espada recibirá, además, el premio Paco Martín del festival, que reconoce el talento joven «por haber construido un universo sonoro propio, donde el folclore de Murcia, uno de los más olvidados de nuestro país, y la música contemporánea conviven de manera sobresaliente». Una propuesta de la Asociación Cultural Paco Martín, con un jurado compuesto por las periodistas Amelia Castilla (El País), Ana Sánchez Moreno (TVE), Laura Piñero (SER), Lara López (RNE), la productora Isabel Sánchez (Sonde 3) y el antiguo director de La Mar de Músicas, José Luis Cegarra.

–¿Cómo serán sus nuevas canciones?

–Alex Hernández: No tenemos ni idea, la verdad y estamos contentos de no tenerla. No hay un plan ni una orientación estilística; estamos quedando para intentar sorprendernos a nosotros mismos con lo nuevo que sale. Sí que es verdad que no nos gustaría hacer un disco muy continuista que se pareciera mucho al otro, pero es muy pronto todavía para saberlo. Nos estamos divirtiendo mucho y y nos está emocionando lo que va saliendo, que es lo importante.

–Aunque el sonido sea diferente, ¿tendrá una esencia de folclore?

–A. H.: Yo creo que hay cosas que hemos descubierto a lo largo del otro disco que nos han entusiasmado mucho que sí que se quedarán, por ejemplo, el acento murciano. Una vez que rompimos esa barrera de atrevernos a cantar con ese acento proscrito que parece que no queda bien, ahora ya le hemos cogido cariño y nos sentimos como en casa grabando y cantando con ese acento y con ese vocabulario más familiar para nosotros. También hay algunos instrumentos que nos siguen llamando mucho la atención y que dan empaque y un sabor distintivo al proyecto.

«En Texas nos perdieron la maleta en la que llevábamos las castañetas y bajamos al río Colorado a cortar un par de cañas»

–Esta noche les entregarán el premio Paco Martín de La Mar de Músicas. ¿Cómo recibieron la noticia?

–Víctor Hernández: Nos hizo mucha ilusión, la verdad. Además es un premio que han recibido otros artistas que admiramos. Esta noche tocamos con nuestro amigo Guitarricadelafuente y va a ser muy especial para nosotros, tenemos muchas ganas de que llegue el concierto.

–¿Cómo será su concierto? ¿Habrá alguna sorpresa?

–A.H.: Este concierto nos parece muy emocionante por varios motivos y uno de ellos es que la anterior vez que tocamos en La Mar de Músicas [en 2022] lo hicimos en el escenario más pequeño que había, en la Terraza del Real Club de Regatas, y tocamos a mediodía. Y en esta segunda ocasión lo hacemos en el escenario más grande. Además con Guitarrica nos vamos a echar todos a bailar. Nos emociona mucho que toque Álvaro porque nosotros hemos hecho la dirección musical de su nuevo 'show'. Los que tocan somos todos amigos. Hay mucho contenido emocional en esa noche. Habrá alguna sorpresa y algún invitado, seguro.

–¿Cómo viven este verano, con varias actuaciones en su agenda?

–V.H.: Muy felices de poder seguir tocando el disco y presentarlo en ciudades donde todavía no lo hemos hecho. La semana que viene vamos a Santiago [de Compostela], pasamos por Asturias, y luego vamos a La Rioja. Tenemos muchas ganas de tocar por estos sitios y aprovechar esos días para tomárnoslos como vacaciones.

Fuera de casa

–¿Cuál ha sido el lugar más especial que han descubierto gracias a la música?

–A. y V.H.: Hemos tocado en sitios muy raros, la verdad, a lo largo de estos años. El nuestro es un disco que va desde el folclore hasta la electrónica y reúne a públicos de muchas edades. Hemos estado en Texas [EE UU] tocando. Nos perdieron la maleta en la que llevábamos las castañetas y bajamos al río Colorado a cortar un par de cañas. Fuimos en un momento en el que el proyecto todavía era muy incipiente y aún las canciones no estaban terminadas. Era el periodo de probar las canciones en directo sin saber cómo iban a sonar luego en en estudio y fue una experiencia increíble salir por primera vez de nuestras fronteras, tocar esta música tan autóctona y ver cómo la reciben los americanos. Tenemos ganas de volver porque ahora llevamos un 'show' muy diferente y creo que la gente se llevaría otra otra impresión. Hemos tocado en México y el otro día estuvimos en Sines, en Portugal, en un festival increíble, frente al mar. Una vez tocamos en Huesca en un pueblo en el que vivían 80 personas. Teníamos una ermita detrás y al final del concierto nos metimos ahí a cantar 'Estrellita'. Tocamos también en una isla en Vigo a la que se accedía en barco. Hemos tenido esa suerte.

–Un concierto en un pueblo de 80 habitantes. Seguramente haya sido muy especial para el municipio.

–A.H.: Sí, es curioso porque hay un prejuicio con la gente mayor. A veces se piensa que no les va a gustar nuestro concierto porque tiene pasajes muy ruidistas y, en los sitios rurales, la gente mayor del pueblo muchas veces está superagradecida de que vayamos y les gusta escuchar cosas diferentes a las que no suelen estar expuestos en su día a día. Disfrutan con mucha atención y son muy gratos.