Excelente experiencia sensorial y deportiva

Si el deporte es fundamental para mejorar nuestra salud, la arquitectura es el medio imprescindible para conseguirlo. Generar espacios saludables es su obligación y para ... mostrarlo hemos elegido tres espacios por ser buenos ejemplos de la integración de funcionalidad y diseño de espacios deportivos urbanos.

Comenzamos en Cartagena, en el Palacio de los Deportes. Un edificio singular y de apariencia ligera, de suave geometría, que se adapta y se hunde en su parcelapara reducir el impacto visual mientras mejora su comportamiento bioclimático. Un edificio que refleja las responsabilidades que la arquitectura asume como propias para devolver lugares maravillosos a la sociedad.

Ficha técnica 1. Palacio de Deportes de Cartagena Juan A. Sánchez Morales. Colaboran: Miguel Mesa del Castillo Clavel, Riccardo Crespi, Antonio A López da Silva y Amparo Ortega Salanova. 2017 Foto: David Frutos

2. Complejo Deportivo La Flota. Francisco Cavas García, José Ramón López Muñoz y Jesús Ramón Ortín Avilés. 2007 Foto: David Frutos

3. Rocódromo Gud Climbing en C.C. Thader Moho Arquitectos: Carlos Abadía Suanzes-Carpegna, Ignacio Bautista Ruiz y Pablo García Mora. 2024 Foto: GUD CLIMBING

Nos vamos a Murcia, donde el Centro Deportivo La Flota es un proyecto integrado en el tejido social y residencial del barrio como imprescindible lugar de referencia. El edificio recoge una diversidad de espacios y actividades, englobados bajo su cubierta curva y expresiva. Dentro, destaca el gran vestíbulo central acristalado del área de piscina y pabellón polideportivo, separados por una auténtica calle interior espaciosa y luminosa que nos permite empaparnos de las actividades deportivas.

Finalizamos la ruta guiada por el COAMU en la Sala Gud Climbing (Centro Comercial Thader), un novedoso ejemplo de arquitectura deportiva, con un espacio especializado en escalada indoor para todos los públicos. Destaca por su amplitud y la geometría facetada de sus muros de cartón desarrollados por la empresa Cartolab y una cuidada selección de materiales e iluminación que hacen de la visita una excelente experiencia sensorial y deportiva.