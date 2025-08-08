La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La boxeadora entrena durante el verano en Puerto Lumbreras y también visita la playa. GONZALO J. MARTÍNEZ / AGM
Boxeadora profesional. Tricampeona de Europa

Mari Carmen Romero: «Siempre quise llegar lejos, ser de las grandes y convertirme en referente para otras mujeres»

Estío a la murciana ·

«Cuando empecé en kárate, recuerdo abrir la puerta del gimnasio en Puerto Lumbreras, oler a tatami y a pie sudado y saber que eso era lo mío»

Susana Fernández

Susana Fernández

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:08

Para una boxeadora profesional, el verano no entiende de quince días de vacaciones. Y si no, que se lo pregunten a Mari Carmen Romero (Puerto ... Lumbreras, 1985), la tres veces campeona de Europa de boxeo que aprovecha cada verano para seguir entrenando y compitiendo: «Es la época que más me gusta, porque me cuesta menos trabajo perder peso». La suya –y también la de su familia– es una vida dedicada al deporte: ella entrena los 365 días del año para estar siempre al pie del cañón. La acompaña su marido, que ejerce de entrenador desde su adolescencia, y sus hijos, ambos siguiendo sus pasos. La de Mari Carmen Romero –o Maribicho– es una familia subida en el ring.

