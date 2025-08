Longinos Marín: «Le tengo declarada la guerra a Shein, lo que hacen me parece un atentado contra el medio ambiente»

Cuando Longinos Marín (1969) lea esta entrevista, seguramente esté a unos cuantos miles de kilómetros de su Beniel natal. El vicerrector de Responsabilidad Social y ... Cultura y director de la Cátedra RSC de la UMU –desde donde se desarrollan proyectos como el reconocido ODSesiones, para concienciar, sensibilizar y promover los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados en la Agenda 2030 de la ONU– pasa unos días en Asia, con toda su familia, antes de continuar su agosto en Santa Pola (Alicante), donde suele veranear. Melómano y colchonero de corazón, sabe cuidar a sus amigos, a los de siempre, a los nuevos y a los que vendrán,

–Imagino que le gustará viajar.

–Sí. Viajo muchísimo. Una de las cosas que me ha dado la universidad es la posibilidad de viajar yendo a congresos. Viajar es como leer, te permite ver las cosas desde otro punto de vista, desarrollar la imaginación y entender a los otros. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en el mundo es que tendemos a ver las cosas con la idea de que los demás deben verlas igual. Viajar te hace desarrollar la empatía muchísimo. Los seres humanos solemos tener una mirada limitada del mundo y no nos damos cuenta de que en otras partes la vida es radicalmente distinta a la nuestra.

–¿Estar implicado en los ODS le ha hecho cambiar algún hábito?

–Le tengo hecha la guerra a Shein y todas esas empresas, porque lo que hacen me parece un atentado contra el medio ambiente, cuando es algo absolutamente prescindible todo lo que compramos ahí. Sigo cambiando siempre. Ya venía concienciado de antes porque siempre me he dedicado a la responsabilidad social y al marketing y he estado reflexionando sobre estas cosas. En los temas sociales, me ha cambiado mucho la perspectiva que tengo del tercer sector. Creo que las ONG son el alma de la sociedad porque ayudan cada día a miles de personas. En Murcia, además, tenemos un tercer sector superprofesional. Tenemos también la suerte de que hay muchísimas empresas muy concienciadas con los temas sociales y ambientales.

–¿Por qué decide estudiar Económicas y Empresariales?

–Yo no tenía vocación por nada. Estudié la carrera prácticamente por descarte. Era una carrera nueva en Murcia y creíamos que las perspectivas profesionales eran buenas. Conforme fui estudiando, me fui motivando. Desde el principio me gustaba mucho el marketing y el mundo de la empresa. A la hora de hacer mi tesis doctoral y de investigar, tenía muchísimo interés en ver la parte de las empresas que se preocupaba por el bienestar social y ambiental. Yo me iba dando cuenta de que los consumidores con el tiempo íbamos a comprar pensando en lo bueno que era un producto, en quién lo fabricaba, de dónde venía, etcétera. Ahí surgió la parte de investigación sobre responsabilidad social y sostenibilidad.

En tragos cortos Un lugar para tomar una cerveza Bar Pepe de la Paca, en Beniel.

Un libro para el verano 'Usted se encuentra aquí', de Fabián C. Barrio.

¿Qué consejo daría? Prefiero no dar consejos.

Un aroma El del limonero.

¿Con quién no cenaría jamás? Cenaría con todo el mundo; de todo el mundo se aprende algo.

¿Quién dejó de caerle mal? Cualquiera que conocí mejor.

¿Le gustaría ser invisible? Algunas veces, sí.

¿Qué le gustaría ser de mayor? Entrenador del Atlético de Madrid.

¿Tiene enemigos? No lo sé.

–Sí tenía un interés especial por la música.

–Sí, y durante un tiempo me dio de comer. Mientras estudiaba la carrera trabajaba para poder pagarme los estudios. Yo trabajé en la huerta, de camarero, dando clases y después también trabajé de DJ. Con todo eso intentaba pagarme mis gastos. Durante prácticamente los cinco años que estuve estudiando la carrera estuve pinchando. La música siempre ha sido una parte muy importante de mi vida. Con 15 años tenía un programa de música en Radio Beniel. Viví un momento muy dulce, porque eran los años 80, estaban todas las bandas inglesas surgiendo y todo ese movimiento me envolvió. Me encanta la música. A día de hoy todavía sigo escuchando muchísima música y estando al día de todos los grupos que van saliendo. Yo siempre llevo puesta música y, dependiendo de lo que esté haciendo, pongo un género u otro.

–¿Toca algún instrumento?

–Un poco la guitarra. Sigo recibiendo clases de guitarra, pero la toco regular. Y tengo muy mal oído para cantar, creo que no hay nada que haga peor que cantar.

–Con un programa en Radio Beniel, ¿no pensó en dedicarse al periodismo musical?

–Recuerdo que por estar en Radio Beniel nos dieron un carnet de la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de la Región de Murcia. Estamos hablando del año 84 u 85. Gracias a ese carnet entrevisté a Los Ronaldos, a Danza Invisible y a Dinamita pa' los Pollos. Básicamente lo utilizábamos para entrar a los conciertos gratis. Aunque, en ese momento, Danza Invisible me encantaba y me acuerdo de que sí que me hizo mucha ilusión entrevistar a Javier Ojeda. Pero no quise dedicarme al periodismo musical ni a la música. Yo prefiero tener la música como un disfrute en vez de como una obligación.

–De todos sus trabajos, ¿cuál ha sido el peor?

–Trabajar en la huerta en verano, realizando trabajos como quemar la leña de los árboles que se escardaban. Había que hacerlo, porque mi padre era agricultor y yo le tenía que ayudar. En agosto, como no teníamos nada que hacer, yo iba y hacía todo ese tipo de trabajos.

–¿Qué más recuerda de sus veranos?

–Recuerdo los veranos en el pueblo, en Beniel, además de trabajando, saliendo. Me ha gustado salir y pasármelo bien con mis amigos. Mis amigos de Beniel son de lo que más quiero, son superdivertidos. Nos íbamos de marcha después de trabajar.

–¿Qué consejo daría para mantener a los amigos de siempre?

–Como todo, las amistades hay que cuidarlas. Hay veces que resulta más cómodo estar en la zona de confort y no relacionarte con nadie, pero creo que es un error. Hay que hacer un esfuerzo por quedar con los amigos, por salir, por relacionarte, porque después te da mucha satisfacción. Una parte esencial de la vida es mantener activa la amistad con tus amigos, y no solamente los de toda la vida, sino también muchas veces es importante generar nuevas amistades.

–En plena era digital, con las redes sociales reinando, ¿nos relacionamos menos?

–Creo que hay una creencia de que a través de las redes sociales mantenemos las relaciones activas pero esto en muchas ocasiones es un error, son relaciones distintas. No digo ni mejores ni peores, pero son distintas. Lo que está claro es que no podemos engañarnos pensando que las relaciones virtuales pueden sustituir a las relaciones o contactos personales. No dejamos de ser Sapiens Sapiens que tienen que relacionarse.

–Volviendo a su etapa universitaria, ¿era muy activo? ¿se implicaba en las actividades paralelas de la Universidad?

–Sí. Yo recuerdo que estaba en la Asociación Internacional de Estudiantes de Económicas. Hacíamos muchas actividades, como visitas a empresas y a foros de empleo. Además, por supuesto, en las fiestas de Económicas siempre participábamos muchísimo y también montábamos actividades paralelas de tipo musical. Hacíamos fiestas en bares, organizábamos Nocheviejas. Dicen que la etapa universitaria es maravillosa, y así fue. También me permitió conocer a Alicia, la mujer de mi vida. Eso me regaló la universidad.

–¿Un alto cargo político debe tener un título universitario?

–Para mí los políticos deberían tener una profesión, aunque no necesariamente universitaria.

–¿Qué les diría a los negacionistas del cambio climático?

–Que lean y escuchen datos basados en la ciencia. Porque la ciencia es lo que nos ha permitido avanzar sobre conocimientos sólidos. Y esto no es una cuestión de fe ni de creencias, es una cuestión de datos.

Inglés

–¿Se arrepiente de algo?

–Una de las cosas de las que me arrepiento es de no haber aprendido inglés antes. Lo aprendí tarde. Realmente, en el sistema educativo en el que estaba, en Beniel, yo no podía coger inglés en la escuela, solamente francés. Después, en el instituto, igual. Recuerdo que los chavales de mi edad se formaban en inglés en academias y yo lo fui dejando. De mayor te cuesta mucho más aprender idiomas.

–Imagino que trataría de traducir todas esas canciones que tanto le gustan.

–Siempre, siempre, pero me costaba muchísimo porque además la música siempre utiliza expresiones muy populares, con giros extraños y cuesta mucho trabajo traducirlas y saber lo que realmente significan. Recuerdo que me gustaba la canción 'The Pan Within', de The Waterboys. Para saber lo que significaba, le tuve que decir a mi amiga Claire, que es de Gales: «Mira, esta canción para mí es la más bonita de la historia. Cuéntame de qué va». Eso era un handicap. Por mi interés en perfeccionar el inglés me fui de estancia con toda mi familia a Inglaterra en el año 2012.

–¿Cómo no podemos acabar esta entrevista?

–No podemos acabar esta entrevista sin hablar de mi mujer y de mis tres hijos, que son lo mejor de mi vida, lo más importante. Estoy superorgulloso de ellos.

–¿Por qué le llamaron Longinos? ¿Alguno de sus hijos ha heredado su nombre?

–Longinos viene de mi abuelo. A él se lo pusieron porque nació el 2 de julio y entonces se ponía el nombre del santo del día en que nacieras. Después me lo pusieron a mí. Mi hijo se llama Pablo Longinos para que él decida si llamarse Longinos o llamarse Pablo y tener su propia identidad. Él prefiere llamarse Pablo y me parece muy bonito. Pablo va a terminar Física. María, la mayor, es médico; y Laura, la pequeña, entra este año en la universidad para hacer también Medicina.

–Con sus hijos, ¿qué es innegociable?

–Es innegociable que sean del Atleti. Una o dos veces al año voy al estadio con mi hijo.

–¿Una final de Champions con el Atleti o un concierto de su grupo favorito?

–Es una elección muy difícil. Casi prefiero el Atleti, porque a mis grupos favoritos ya los he visto a casi todos varias veces, pero ver al Atleti en la final de la Champions sería lo máximo.