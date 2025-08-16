La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Uno de los lugares favoritos del escritor es la cola de Ballena en el puerto de Cartagena, junto al Museo Naval. J. M. RODRÍGUEZ / AGM
Escritor, docente y crítico literario

Antonio Parra Sanz: «Acompañé a un amigo detective en algunos de sus servicios, pocos saben que también fui 'paparazzi'»

«Ser bueno no va de ganar, a veces va de intentar levantar la voz y que los demás vean las cosas que están mal»

Alberto Alcázar

Sábado, 16 de agosto 2025, 07:32

Resultó que al escritor Antonio Parra Sanz (Madrid, 1965) le «envenenaron». ¡¿Qué?! ¡¿Quién?! Fueron las historias del mítico detective Pepe Carvalho, de Manuel Vázquez Montalbán. ... A ambos homenajea el autor de origen madrileño y afincado en Cartagena con su personaje Sergio Gomes, al que pasea por las rotondas poco iluminadas de la trimilenaria en una nueva colección de relatos, 'Gomes y Cía' (M.A.R. Ediciones). «La novela policiaca nos permite meternos en rincones oscuros que en condiciones normales no pisaríamos. Eso tiene mucho que ver con la curiosidad sobre el mal que encierra el ser humano. Que mientras sea en sillón y yo no corra peligro...». Y se lo toma al pie de la letra: sus lugares para escribir son los «cafés, bares y cualquier sitio de la casa». Su personaje Gomes está aderezado, además, con la experiencia laboral camaleónica de su creador, que culminará en unos meses cuando se jubile como profesor de Lengua y Literatura, después más de veinticinco años en el Instituto Mediterráneo.

