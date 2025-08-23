La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La escarpada costa de Cabo Roig es uno de los lugares favoritos del mundo de Álvaro Vargas. Vicente Vicéns / AGM
Director de Animal Sound Group

Álvaro Vargas: «Sueño con traer a David Guetta a Murcia, pero se tienen que alinear los astros»

Según el director de Animal Sound Group, «hay artistas con cachés totalmente disparatados que aplastan la rentabilidad de los festivales y van en contra de las bandas medianas y pequeñas»

Daniel Vidal

Daniel Vidal

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:22

Puede ser un acto reivindicativo y hasta revolucionario pedir dos pintas de Estrella de Levante en un territorio conquistado por ingleses e irlandeses fieles a ... la Guinness como es La Zenia, donde tiene la casa familiar de vacaciones Álvaro Vargas (Murcia, 1996). Pero, para acto revolucionario, el que se marcó el propio Vargas al montar el festival Animal Sound en Murcia con 18 años, hace ya más de una década, cuando la mayoría de los chavales de esa edad piensan en pegarse una buena jarana y no precisamente en organizarla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un cajero de Torre Pacheco expulsa 2.000 euros en billetes a la calle
  2. 2 Controlado el incendio en las cuestas del Cedacero en Cartagena
  3. 3 Ganga inmobiliaria: subastan más de 20 inmuebles en la Región de Murcia desde 600 euros
  4. 4 Un menor de 13 años resulta herido tras el ataque de dos perros en San Javier
  5. 5 Una maleta abandonada en el centro de Murcia con casi un kilo y medio de marihuana
  6. 6 Los héroes que escoltaron en Murcia hasta La Arrixaca a Hugo, un niño de dos años
  7. 7 Los vecinos de Joven Futura, en Murcia, anuncian protestas para exigir la legalización de esta urbanización
  8. 8

    Los insultos, amenazas y agresiones a sanitarios se disparan con 450 casos declarados hasta agosto
  9. 9 Atasco de embarcaciones en el puente del Estacio de La Manga por una avería
  10. 10

    Así será la vida de la Princesa Leonor en San Javier: «Será una compañera más»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Álvaro Vargas: «Sueño con traer a David Guetta a Murcia, pero se tienen que alinear los astros»

Álvaro Vargas: «Sueño con traer a David Guetta a Murcia, pero se tienen que alinear los astros»