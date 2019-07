Maryan Frutos: «Siempre he sido muy fan de mis padres» La cantante y compositora murciana Maryan Frutos, fotografiada en La Manga. / Pablo sánchez / AGM Estío a la murciana «Me gustaría seguir con el bádminton», afirma la cantautora ROSA MARTÍNEZ Jueves, 25 julio 2019, 01:36

Coachella, el gran festival de música de California, sería el escenario sobre el que a Maryan Frutos (Murcia, 1987) le gustaría apoyar algún día su guitarra. Puestos a soñar, por qué no: «Siempre van bandacas», dice la cantante y autora murciana. Ariana Grande, Rosalía, J. Balvin, Tame Impala... han pasado este año por él: «Es cierto que si llegas vas a ser como el último monillo, ¡pero me gustaría!», sonríe. Ella es la voz y el alma de Kuve, la banda que creó hace diez años junto al limeño Carlos Otero y que ahora dirige. Tres discos, un camino labrado poco a poco y una apuesta contra viento y marea resumen su proyecto. «Soy muy cabezota», se describe. De su hermano Sean, vocalista de Second, ha recibido, dice, «los mejores consejos». Su padre también tenía una banda, y su madre era la hija del mánager.

1 -¿Un sitio para tomar una cerveza? -El Quitapesares, en Murcia. 2 -¿Una canción? -'Joga', de Björk. 3 -Libro para el verano. -'Brooklyn Follies', de Paul Auster. 4 -¿Qué consejo daría? -Que todo el mundo siga el camino que le haga feliz. 5 -¿Cuál es su copa preferida? -Gin-tonic frío y dulce. 6 -¿Le gustaría ser invisible? -En algunas ocasiones, sí. 7 -¿Un héroe o heroína de ficción? -Wonder woman. 8 -Un epitafio. -'Soy la que queda en pie cuando cesan los disparos'. 9 -¿Qué le gustaría ser de mayor? -Lo que soy ahora, pero con más experiencia. 10 -¿Tiene enemigos? -No. 11 -¿Lo que más detesta? -Las puñaladas por la espalda. 12 -¿Un baño ideal? -En el Mar Menor al atardecer.

-¿Qué tocaba?

-Todas las canciones que se me ocurrían. Cuando era más chiquitica me gustaba, sobre todo, escuchar bandas de los noventa: The Cranberries, Garbage... que me gustaban muchísimo, y, ya luego, canciones sencillas, de los Beatles; acordes básicos. He tenido algún profe que me ha introducido en la guitarra, pero casi todo ha sido de mi propia cosecha. He sido autodidacta.

«Sé que mucha gente piensa: 'Ah, qué fácil lo has tenido', y en ese sentido se equivocan»

-¿Qué le atraía de la música?

-Siempre ha estado presente en mi familia, y desde pequeña he ido a un montón de conciertos y festivales. Me llamaban mucho la atención, y llegó un momento en el que decidí apostar por la música y dedicarle toda mi energía. Había hecho mi carrera, estudié Educación Primaria, pero me lancé a la piscina y me fui a Madrid a buscarme la vida.

-¿Lo tenía claro, entonces?

-Lo tenía clarísimo y no me arrepiento para nada de aquella decisión. Es cierto que al principio da vértigo y te sientes como una hormiguilla, pero poco a poco me fui sintiendo más arropada. Encontré a Carlos [Otero], que fue la persona con la que empecé Kuve. En Murcia había hecho antes algunas cosas, con Paco Ganga, antes The Leadings y ahora Glas, y también con mi hermano, pero fue en 2009, cuando me marché a Madrid, cuando empecé.

-¿Qué recuerda de aquellos años?

-La ilusión. No sabía demasiado, en muchos aspectos era una novata, y no tenía muy claro por dónde tirar, pero sí tenía muchas ganas de hacer cosas relacionadas con la música. Carlos me ayudó un montón. Montamos un formato supersimple, voz y guitarra, y tocábamos en salas pequeñas. Cuando dimos el salto a la banda fue como '¡guau!, ¡cómo suena esto!'. Tenía mucha ilusión, y ahora también, pero es diferente. Para mí fue algo muy bonito y muy romántico.

-¿Cómo se define?

-Creo que soy una persona muy cabezota, muy luchadora. Cuando me propongo algo, tengo que ir a por ello, y pienso que a la vista está. También es cierto que de primeras parezco una persona tímida, pero cuando conozco a la gente soy mucho más abierta, y en el escenario, me lo dicen a menudo, cambio; saco toda mi energía.

Pablo sánchez / AGM

-¿Qué siente?

-Es difícil de describir. Es una adrenalina que me encanta. Ahora que estamos en época de festivales, la gente viene a los conciertos con muy buen rollo y eso me hace sentir enérgica.

-¿Cuándo compone?

-En cada rincón o lugar puede llegar la inspiración. Eso le pasa a todo el mundo. Yo intento buscar cosas que me inspiren en el día a día. Antes llevaba una libreta en la que iba apuntando todo, ahora lo hago en el móvil, y lo llevo lleno de notitas. Me gusta tener escritas las ideas.

-Emocionalmente, ¿qué implica para usted?

-Es como el psicólogo de uno mismo. Los tres discos que tengo son bastante autobiográficos, para mí son un pequeño diario. En el primero ['Regresión'], hablaba del momento en que llegué a Madrid, de cambios, de ilusión, de dejar cosas atrás para encontrarme con una nueva vida... era algo que sentía a todos los niveles. Después, en '3.0', me encontré en una época más oscura, me sucedieron cosas a nivel sentimental que hicieron que todo me saliera más oscuro. Había pasado por situaciones muy malas, pero me hicieron ser más fuerte, y luego, cuando Carlos se fue a Perú y me quedé sola, me dije: 'Venga, vamos adelante'. Y ahora, en 'Castillos de fuego' [su último disco] hablo de cómo dejar atrás las sombras para dar paso a las luces, hablo de muchos seres de luz, de gente que me aporta y que me ha hecho ver la vida de otra forma.

-¿Qué le impulsó?

-En realidad, nada, he sido yo quien se ha dado cuenta de toda la gente que hay a mi alrededor, y eso me hizo cambiar el chip.

Seguir adelante

-En 'Bailar la tormenta', canta: 'Que no pare el baile...', ¿cuándo?

-En todos los aspectos de la vida. Siempre te van a venir momentos duros, ya sea en el trabajo, a nivel familiar, de pareja... y cuando pasen vendrán otros, pero cada vez vas a tener más fuerza para superarlos. Hay que seguir adelante. Ese es un poco el mensaje.

-¿Qué le sigue pasando?

-Esa mezcla de nervios y de ilusión que sientes cada vez que te subes a un escenario. El mundo de la música es muy difícil y si no lo sientes... 'Castillos de fuego' salió en marzo y ahora veo cómo la gente empieza a cantar los temas. Me fijo mucho en eso para ver si están gustando o no, y saber si la gente se identifica con ellos. Me impactó mucho, por ejemplo, ver cómo la gente hizo suyo mi primer single, 'El mundo es tuyo'. Es una canción que está dedicada a las mujeres y que hice con mucho sentimiento.

-En esa letra dice: 'Una y otra vez repíteme que eres valiente'.

-Sí, quería hablar de la desigualdad que hay entre mujeres y hombres, de las barreras que nos pone la sociedad, y de lo mal que tenemos que pasarlo muchas veces en las que nos sentimos chiquititas, y quería transmitir un mensaje positivo, que no fuera nada agresivo para los hombres porque esto no es una guerra, sino un mensaje de que somos valientes y vamos a seguir luchando por la igualdad, y en esa lucha hay muchos hombres que nos apoyan.

-¿A quiénes tiene como referentes?

-Siempre he sido muy fan de mis padres. Nos han transmitido unos valores y una forma de entender la vida increíbles, y nos han hablado muchísimo para que sepamos enfrentarnos a determinadas situaciones de la vida. A nivel musical, un gran referente y una tía muy fuerte es Patti Smith.

-¿A qué le ha ayudado tener como apoyo a Second?

-Los consejos que me ha dado mi hermano, con ese cariño y esa sinceridad, no me los va a dar nunca nadie. Él, desde la experiencia, se ve reflejado en mí en muchas situaciones que le sucedieron hace tiempo. Me ha apoyado mucho, pero no solo él, también la banda en general. Yo soy como la hermana pequeñita de todos ellos. Ahora que estoy con mi proyecto, me ayudan mucho. Con Jorge [Guirao], por ejemplo, me metí a grabar en el estudio. Es como estar todo el rato en familia.

-¿Cree que le ha abierto puertas?

-Sé que mucha gente piensa: 'Ah, qué fácil lo has tenido por tu hermano', y en ese sentido se equivocan. Yo tengo que luchar igual que cualquiera, mi hermano me ha ayudado y me ha llevado con él a hacer algún concierto, eso es algo normal, cualquiera en su lugar hubiera hecho lo mismo; pero me ha abierto más puertas a nivel personal que como Kuve. De hecho, hacemos menos colaboraciones de lo que la gente piensa, no nos gusta el rollo Pimpinela de estar todo el rato juntos. Al final, puedes ser la hermanísima de alguien, pero si no hay trabajo y no hay temas, da igual quién seas.

-¿De qué tiene la suerte?

-De tener a mucha gente a mi alrededor que me quiere mucho y que está conmigo a muerte.

-¿Deportista?

-Antes hacía bádminton y me gustaría retomarlo.

-¿Se le daba bien?

-Sí, estaba federada e iba por toda España a campeonatos. Lo recuerdo como una experiencia superchula que me costó dejar.

-¿Cuándo lo hizo?

-Tenía 15 años. El entrenamiento era duro y había que dedicarle muchas horas. Pero ojalá hubiera seguido, porque me encantaba.

-¿A qué le es fiel?

-A tomarme para desayunar mi tostada con tomate y mi zumo de naranja. Ese es mi ritual mañanero, pero tienen que ser naranjas de aquí, que no me la cuelen, porque a veces me he encontrado con unas cosas en las giras...

-¿A qué no dice que no?

-A cualquier cosa que me pidan mis sobrinos. Soy una tita que los va a malcriar, totalmente. Los niños me encantan, tengo una energía guay con ellos, desde que era pequeñita, además. Hay mucha gente que me decía: '¡Qué loca! Yo no podría estar en una clase con tantos niños', pero a mí me encantan, es bonito trabajar con personas tan inocentes y sin ninguna maldad. Me hubiera dedicado a la Educación si no tuviera esta enfermedad de ser músico [ríe].

-¿Qué ha sido difícil?

-Dejar cosas por la música. Me fui muy joven a Madrid y, aunque estaba cerca, fue duro dejar atrás amigos y seguridades. De repente, te haces mayor.

-¿Le preocupa lo que piensen de usted?

-Hace algunos años sí me preocupaba, era más insegura; ahora, sinceramente, me da igual. Bueno, la gente cercana y a la que quiero, no; pero quienes no conozco pueden decir lo que quieran. Si en algún momento me empezara a preocupar, sería horrible.

-¿Cómo se ve dentro de diez años?

-Me encantaría seguir trabajando en la música, con mis giras y con mucha energía e ilusión.

-¿Y en algún escenario especial?

-¡En el Coachella! Siempre van bandacas.