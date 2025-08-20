Elegante heterodoxia urbana y microarquitectura interior

La ruta 38 propone una trayectoria por el centro de Murcia. Empezamos por la obra más emblemática del arquitecto Enrique Carbonell, la sede de Cajamurcia, ... ubicada en la Gran Vía (hoy Caixabank), que nos recuerda este gran homenaje celebrado en el COAMU, orquestado por su hijo Pablo, a través de la exposición 'La elegante heterodoxia de un gran arquitecto', en la que se podía disfrutar de la documentación planimétrica y fotográfica de su legado entre los años 80 y 90.

Ampliar Maison Portocale. Laura Ortín Architecture for Happiness (Laura Ortín). Colaboran: Carmen Iniesta y María del Mar Aguilar. 2024. David Frutos

Continuamos hacia la Plaza de los Apóstoles para pasar por la Tienda Maison Portocale que, a diferencia de otros locales donde se pueden comprar trajes de novia, se propone el interior como un recorrido experiencial que puede hasta hacerte cambiar la decisión inicial. El mallazo corrugado contrasta con la fragilidad de los brocados, muselinas y sedas, así como el color de sus revestimientos lo hace con los colores claritos de los vestidos.

Ampliar Cafetería-Restaurante Jota Ele. Juan Antonio Molina Serrano. 1981. Joaquín Zamora

Para reflexionar acerca de cómo la arquitectura podría apaciguar los sistemas derivados de sistemas económicos basados en la propiedad privada de los medios de producción y qué estructuras sociales se generan directamente de ellos, terminaremos tomando unas tapas en el restaurante Jota Ele, en la plaza Santa Isabel, un lugar agradable diseñado por Juan Antonio Molina Serrano donde la microarquitectura interior que cubre las mesas nos permite disfrutar de un ambiente acústico óptimo.