Recuperación de valores originales para una nueva vida
LA VERDAD
Miércoles, 13 de agosto 2025, 00:06
Comenzamos en la Facultad de la UNED, situada en un edificio contemporáneo que combina su carácter académico con espacios abiertos y luminosos diseñados para el ... estudio y el aprendizaje. Su arquitectura busca generar un entorno tranquilo y funcional, integrado en el tejido urbano.
Continuamos hacia el edificio Tívoli, una construcción que durante años permaneció en desuso y que ha sido cuidadosamente rehabilitada. La intervención parte de la recuperación de sus valores originales y la conservación de su carácter, incorporando nuevos elementos que permiten que su historia continúe. El proyecto no solo revitaliza el edificio, sino también el tejido urbano que lo rodea, aportando vida y actividad a este tramo de la ciudad.
Ficha técnica
Sede de la UNED José Manuel Chacón Bulnes, Carlos Brugarolas Martínez, Francisco Sola Sánchez y Camilo Corbí Amat. Colabora: Juan Ignacio Chacón Gómez. 1993
Rehabilitación edificio Tívoli Martín Lejarraga. 2018
Rehabilitación del antiguo pañol de regatas para la escuela de Arquitectura ETSAE José Manuel Chacón Bulnes y Juan Roldán Ruiz. Colaboran: Laura Roldán Vázquez, Ana Conesa Outeda, Esperanza García Martínez, José Martínez Travieso y Miguel Ángel Sola Navarro. 2024
La ruta finaliza en el edificio del Pañol, en el entorno del puerto. Su rehabilitación lo ha convertido en aulas y talleres vinculados a la universidad, dando uso contemporáneo a una construcción ligada al pasado marítimo de Cartagena. Este itinerario muestra cómo la arquitectura puede rescatar espacios dormidos y devolverlos a la ciudad, en un diálogo entre pasado y presente.
