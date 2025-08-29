Combinación de diseño, memoria y accesibilidad en tres espacios escénicos
LA VERDAD
Viernes, 29 de agosto 2025, 00:03
La Región de Murcia ofrece una enriquecedora ruta arquitectónica a través de tres espacios escénicos que combinan diseño, memoria y accesibilidad. El recorrido comienza en ... el Centro Escénico Pupaclown (2010), obra de Vicente Martínez Gadea y Cristina Rodrigo de la Casa. Este centro pionero, premiado por su accesibilidad, nació para integrar a niños y jóvenes con y sin discapacidad en la experiencia escénica, eliminando barreras físicas y sociales.
La ruta continúa con la rehabilitación del Teatro Circo Murcia (2011), a cargo de Vicente Pérez Albacete, María y Jaime Pérez Zulueta. El proyecto recuperó la esencia de un edificio histórico, adaptando el espacio perdido a lo largo del siglo XX mediante soluciones como plataformas móviles y una planta sótano, permitiendo así su renacer como teatro, cine y espacio circense.
Ficha técnica
-
Centro escénico Pupaclown. Vicente Martínez Gadea y Cristina Rodrigo de la Casa. 2010.
-
Rehabilitación del Teatro Circo de Murcia. Vicente Pérez Albacete María Pérez Zulueta Jaime Pérez Zulueta. Colabora: Francisco Leal Andreu. 2011.
-
Auditorio Victor Villegas. José María García de Paredes e Ignacio García Pedrosa. 1995.
Finalmente, se llega al imponente Auditorio Víctor Villegas (1995), diseñado por José María García de Paredes e Ignacio García Pedrosa. Con dos salas de conciertos, múltiples salas de reuniones y un edificio anexo para congresos (2002), representa la infraestructura cultural más importante de la región, combinando funcionalidad y monumentalidad.
Estos tres espacios reflejan cómo la arquitectura puede ser un puente entre la memoria, la inclusión y la innovación escénica.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.