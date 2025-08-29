Combinación de diseño, memoria y accesibilidad en tres espacios escénicos

La Región de Murcia ofrece una enriquecedora ruta arquitectónica a través de tres espacios escénicos que combinan diseño, memoria y accesibilidad. El recorrido comienza en ... el Centro Escénico Pupaclown (2010), obra de Vicente Martínez Gadea y Cristina Rodrigo de la Casa. Este centro pionero, premiado por su accesibilidad, nació para integrar a niños y jóvenes con y sin discapacidad en la experiencia escénica, eliminando barreras físicas y sociales.

La ruta continúa con la rehabilitación del Teatro Circo Murcia (2011), a cargo de Vicente Pérez Albacete, María y Jaime Pérez Zulueta. El proyecto recuperó la esencia de un edificio histórico, adaptando el espacio perdido a lo largo del siglo XX mediante soluciones como plataformas móviles y una planta sótano, permitiendo así su renacer como teatro, cine y espacio circense.

Ficha técnica Centro escénico Pupaclown. Vicente Martínez Gadea y Cristina Rodrigo de la Casa. 2010.

Rehabilitación del Teatro Circo de Murcia. Vicente Pérez Albacete María Pérez Zulueta Jaime Pérez Zulueta. Colabora: Francisco Leal Andreu. 2011.

Auditorio Victor Villegas. José María García de Paredes e Ignacio García Pedrosa. 1995.

Finalmente, se llega al imponente Auditorio Víctor Villegas (1995), diseñado por José María García de Paredes e Ignacio García Pedrosa. Con dos salas de conciertos, múltiples salas de reuniones y un edificio anexo para congresos (2002), representa la infraestructura cultural más importante de la región, combinando funcionalidad y monumentalidad.

Estos tres espacios reflejan cómo la arquitectura puede ser un puente entre la memoria, la inclusión y la innovación escénica.