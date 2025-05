El UCAM sufre en Sabadell una derrota que puede ser reparable

El UCAM no había perdido con Germán Crespo. Hasta ayer. Un ascenso no está exento de dificultades. Y pudo ser peor cuando en poco ... más de 20 minutos fue engullido por la Nova Creu Alta y el Sabadell con un 2-0 que premiaba al mejor equipo sobre el terreno de juego. Pero Rubén del Campo, el máximo goleador desde la llegada del entrenador granadino, recortó para que subir a Primera Federación esté a una victoria por la mínima en el BeSoccer La Condomina. Después de ese tanto, José Ruiz fue expulsado por doble amarilla.

Sabadell Gianni; Vargas (Peque Polo, 67), Kaiser, Bonaldo, Segura (Pau, 86); Urri, Morcillo; Rubén Martínez, Cortés (Javi Feria, 86), Miguelete (Ton Ripoll, 67); Bakayoko (Ustrell, 42). 2 - 1 UCAM CF Ackermann; José Ruiz, Bosch, Javi Ramírez, Sevila; Urcelay, Pablo Hernández (Segura, 45); Alexis (Julito, 85), Luque (Booker, 67), Ale Marín (Gonpi, 74); Del Campo (Amin, 74). Goles: 1-0, min.8, Rubén. 2-0, min.22, Miguelete. 2-1, min.61, Del Campo.

Árbitro: De Santisteban Adame (andaluz). Amarillas a Miguelete, Rubén Martínez, Peque Polo, Urri, Ustrell, Segura, José Ruiz, Ale Marín y Urcelay. Roja por doble amarilla a José Ruiz y Ustrell.

Incidencias: Nova Creu Alta. 9.281 espectadores

Nadie sorprendió de entrada, con los entrenadores apostando por sus onces de confianza. Sevila sustituyó al sancionado Yeremy en los universitarios, mientras que los arlequinados repitieron el equipo de Ipurua. Allí se clasificaron para esta final, en el escenario en el que ascendieron a Segunda División en 2011. La Nova Creu Alta, vestida de gala, quería que el presente rimara con el pasado. Y pronto aumentaron los motivos para creer en ello. El partido se desempaquetó con el primer ataque del Sabadell. El UCAM despejó mal un saque de banda y Rubén Martínez, solo en el área, enganchó la pelota para marcar. Ackermann no pudo hacer nada.

Los de Crespo respondieron rápido y Alexis remató alto. Gianni también despejó un chut centrado de Urcelay, pero era un partido de muchos contactos, con Bakayoko luchando en el juego directo. No había mucha continuidad. Y en esas, llegó el golazo desde el pico del área de Miguelete, el pichichi local. El Sabadell era más intenso y seguía atacando. Entre tanta falta se distinguía un equipo que competía mejor que el UCAM, que apenas se ilusionaba con una salida verticalísima de Alexis García en la que el extremo se terminó enredando.

Ni a la carrera ni en elaboración encontraba la escapatoria el conjunto universitario, incomodísimo por juego y resultado en un encuentro donde el porcentaje de la posesión no era lo más importante, con poco juego efectivo. Todo iba de cara para los locales, cuya única mala noticia fue la lesión del delantero Bakayoko, al que tuvieron que sacar en brazos. Ni los cinco minutos de añadido hicieron que Gianni sufriera más, apenas un remate blando a sus guantes.

El UCAM sabía que estaba en una situación muy comprometida. No iba a ganar la eliminatoria, pero podía perderla en una tarde. Aunque del mismo modo un solo gol haría que pudiera sacar la cabeza y respirar. Lo buscaron Luque, pisando el área, y posteriormente Urcelay, con un remate alto. Pero el tiempo iba pasando y el primer cuarto de hora de la segunda parte se estaba escapando. Y justo entonces apareció Rubén del Campo. No desaprovechó la oportunidad cuando le cayó la pelota tras el rechace de una falta. El remate ajustado con la zurda superó a Gianni.

Ese gol llegó a tiempo también porque acto seguido el equipo se quedó en inferioridad. Una falta de José Ruiz significó la segunda amarilla. Aún quedaba una media hora. Con 10 jugadores y habiendo encontrado ya el 2-1, al UCAM le interesaba que no se jugara mucho guardando ese gol para completar el trabajo el próximo domingo once contra once. El Sabadell tampoco parecía apremiado para hacer daño, conforme con tener el control de la situación. Y aun así, Ackermann tuvo que evitar el tercero en un remate que realizó Peque Polo.

Aire fresco

Crespo, que ya había tenido que meter a Booker como lateral derecho, refrescó al equipo con las entradas de Amin, Gonpi y Julito. Y más aire tomó en un añadido larguísimo cuando Ustrell también vio la roja. En igualdad numérica nada movió el 2-1. Una tarde que pudo ser catastrófica en Sabadell acabó con una derrota reparable. Una victoria por la mínima en casa le valdría al UCAM, vencedor en caso de empate en el resultado global.