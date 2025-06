El UCAM no pasa del 0-0 y se queda sin ascenso a Primera RFEF

La victoria tiene muchas claves. Y una es aprovechar los momentos. Eso también decide ascensos. El Sabadell empezó la ida mejor e hizo dos goles ... con dos disparos. En la vuelta, la salida del UCAM fue eléctrica, pero no aprovechó sus ocasiones durante la primera media hora. A partir de ahí todo se le complicó y el gol que necesitaba nunca llegó. La fiesta sobre el terreno de juego del BeSoccer La Condomina, que recuperó el ambiente de fútbol, fue arlequinada.

UCAM Ackermann; Booker, Bosch (Amin, 90), Javi Ramírez, Yeremy (Sevila, 90); Urcelay, Pablo Hernández (Segura, 80); Alexis García (Xente, 68), Luque, Ale Marín (Julito, 80); Del Campo. 0 - 0 Sabadell Gianni; Vargas (Ton Ripoll, 45), Kaiser (Cámara, 75), Bonaldo, Segura; Urri, Morcillo; Rubén Martínez, Cortés (Javi Feria, 92), Miguelete (Peque Polo, 68); Javi Delgado (Pau Fernández, 92). Árbitro: Broncano Suárez (extremeño). Amarillas a Yeremy, Urcelay, Segura, Luque, Del Campo, Vargas, Segura, Rubén Martínez y Miguelete.

Incidencias: BeSoccer La Condomina.

Germán Crespo siguió confiando en su equipo tipo. Booker entró por el sancionado José Ruiz, pero el técnico recuperó a Yeremy. Precisamente, el lateral izquierdo originó la primera ocasión y casi deja mano a mano a Rubén del Campo, pero Gianni salió rápido de su área. Y la segunda oportunidad no tardó en llegar cuando Luque asistió al delantero, que no pudo conectar un remate a bocajarro. El UCAM dominaba. No estaba nervioso. La obligación de marcar estimulaba su juego. Descosía con facilidad al Sabadell y esta vez Luque cruzó un tiro que obligó a una gran estirada del portero.

La maquinaria no se frenaba. Ale Marín, en una acción individual, disparó fuera. Todos se sumaban al ataque, como cuando Bosch hizo un cambio de orientación, controló Ale Marín y cedió a Urcelay, que desde la frontal chutó alto. La intensidad del UCAM era superior y el propio Urcelay quiso sorprender de falta. Gianni llegó bien a la base del poste. Otra vez, el timón del equipo quiso frotar su bota derecha a balón parado. Se marchó fuera por poco. Llegó la pausa de hidratación y lo único malo para los locales era la falta de gol.

Ese parón influyó en el resto de la primera parte y del partido. No solo supone cortar la dinámica del juego, sino que también permite a los entrenadores dar indicaciones con las que auxiliar a sus jugadores. Para el Sabadell fue un bálsamo. Incluso pisó dos veces el área del UCAM generando inquietud. También salió con peligro en un contragolpe relampagueante en el añadido, tras un córner en contra.

A contrarreloj

Tras el descanso, Luque intentó poner en marcha otra vez a su equipo y su chut fue bloqueado por la zaga. El Sabadell quería que el partido siguiera por el camino que había terminado la primera parte. Lo cierto es que todo parecía más difícil para los de Crespo. Estaban mejor sujetados por los arlequinados, capaces ahora de respirar y de desplegarse. Los pases locales que antes llegaban al compañero ahora eran cortados. El duelo era lo que querían los de David Movilla.

Con un UCAM que necesitaba reactivarse, a Crespo no le tembló el pulso para meter al joven Xente. Sin tiempo para que surtiera efecto, Cortés apareció en el segundo palo y Ackermann intervino. Solo le hacía falta un gol tras el 2-1 de la Nova Creu Alta, pero la misión ya era a contrarreloj. Cada parón para atender a un jugador rival ponía a prueba los nervios universitarios. Peque Polo pudo sentenciar con un disparo al larguero. Quedaba una última bocanada. Amin entró por Bosch, delantero por central. Pero los 14 minutos de descuento no fueron suficientes. El UCAM seguirá un año más en Segunda RFEF.