Fútbol | Segunda RFEF

Juanma Bravo: «Era el momento para volver y afrontar el reto del UCAM»

Es uno de los grandes fichajes de un UCAM que quiere volver a Primera Federación

José Otón

José Otón

Jueves, 7 de agosto 2025, 23:45

El de Juanma Bravo (Murcia, 27 años) es uno de los grandes fichajes de un UCAM que quiere volver a Primera Federación. Formado en la cantera del Real Murcia, en la campaña 2020-21 emigró para disfrutar del fútbol profesional. Cuatro campañas en el Alcorcón con un ascenso y tres ejercicios en Segunda en los que jugó 78 partidos.

Pero tras el descenso con el equipo alfarero apostó por un Ourense de Primera Federación en el que fue menos importante de lo que esperaba: «Estaba con ganas de regresar y lo hago con mucha ilusión. Quiero empezar ya la temporada, hacer un gran año y pelear por el objetivo común que todos compartimos: ascender. He venido aquí para eso y estoy convencido de que puede ser un año muy feliz para todos», asegura.

Juanma Bravo ensalza al UCAM: «Es un club que no debería estar en esta categoría, y para mí era el momento perfecto de volver y afrontar este reto», asegura el futbolista murciano.

