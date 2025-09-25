Héctor, Sevila y Pontones, candidatos a suplir a Yeremi en el próximo duelo del UCAM

José Otón Jueves, 25 de septiembre 2025, 23:56 Comenta Compartir

En el seno del UCAM no hay preocupación todavía por la racha del equipo de Germán Crespo, aunque el choque ante el Antoniano, que visita ... el domingo La Condomina (12.00 horas), puede declinar la balanza hacia la ilusión o la preocupación. De hecho, los universitarios son undécimos y suman 4 puntos tras tres jornadas ligueras después de lograr una victoria y un empate. Justo la misma puntuación que tenía hace un año el cuadro azulón, entonces dirigido por Javi Motos. La pasada campaña, pese al cambio de entrenador tras treinta jornadas disputadas, acabó la liga en tercera posición y después de eliminar al Deportivo B en la primera ronda de 'playoff', perdió el ascenso por solo un gol ante el histórico Sabadell. Este año, no obstante, el objetivo es el primer puesto y ascender por la vía rápida a Primera Federación.

Tres alternativas Germán Crespo solo tendrá la baja por sanción de Yeremi, que fue expulsado la semana pasada en Puente Genil. Para reemplazarlo tiene tres opciones: el canterano Sevila, que tiene molestias, el extremo Pontones, con una vocación más ofensiva, o el lateral izquierdo Héctor Fernández, futbolista del filial con pasado en el Real Murcia y el Lorca que ya ha sido convocado hasta en tres ocasiones.

