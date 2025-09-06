Germán Crespo: «Queremos el ascenso directo, pero con los pies en el suelo»

Ocho partidos necesitó el curso pasado Germán Crespo (Granada, 49 años) para dejar su impronta en La Condomina. El ascenso se truncó en una tarde ... de 'playoff' con mucho oficio y poco fútbol, pero el UCAM parecía haber encontrado el camino, más cerca que nunca del regreso a Primera RFEF. Desde allí llegaron los cantos de sirena con hasta cuatro ofertas sobre la mesa del técnico granadino, pero su palabra pesó más que las cifras, y este domingo se sentará en el banquillo del Álvarez Claro (19.00 horas); la primera parada hacia el ascenso directo, una ruta que ya abrió en el Córdoba y ahora quiere recorrer desde Murcia.

–Este verano ha recibido varias ofertas de superior categoría, alguna de calado. ¿Qué le ha llevado a renovar con el UCAM?

–Estuve reunido con tres clubes de Primera RFEF, pero los dos meses que había estado aquí fueron muy buenos. Me gustó el proyecto, la estructura profesional y, sobre todo, comprobar que el club quiere crecer en el medio plazo. Todo eso hizo que, pese a las ofertas, no tuviera dudas.

–Han renovado a 15 jugadores del año pasado. ¿Supone una ventaja competitiva?

–Esa base del año pasado es importante a la hora de trabajar conceptos y adquirir automatismos más rápido. Tener compañeros que ya conocen lo que quieres ayuda a que la gente nueva se adapte más rápido que con una plantilla completamente nueva.

–El club ha incorporado ocho nombres nuevos, muchos de ellos desde una categoría superior. ¿Cómo valora el mercado?

–Ha sido muy positivo. Hemos compensado una de las carencias del año pasado, que era la competitividad interna dentro de la plantilla. Teníamos buenos jugadores, pero hemos mejorado mucho el fondo de armario. Hemos hecho una muy buena plantilla, con prácticamente dos jugadores por puesto, y esa competitividad nos va a ayudar a ser un equipo donde, juegue quien juegue, el nivel se mantenga.

–¿Cree que esta plantilla acerca más el objetivo del ascenso?

–Sí, pero el grupo parece más complicado que el año pasado. Han llegado muchos jugadores de Primera RFEF que se han quedado sin hueco, además de que hay muchos históricos. En teoría, vamos a tener unos once o doce equipos en la pelea por el ascenso directo o el 'playoff'.

–En pretemporada se han medido a bueno equipos, pero los resultados no han acompañado. ¿Qué valor le da a estos partidos?

–Nunca le he dado mucha importancia al marcador en pretemporada. Están para coger carga de trabajo y definir conceptos. Si las sensaciones son buenas, mejor, pero he vivido pretemporadas espectaculares y después perdido los primeros partidos, o al revés. Ya me pasó en Córdoba o en Jaén. El equipo llega muy bien a Melilla para el inicio de temporada.

–Si tuviera que dar un porcentaje, ¿en qué punto de preparación se encuentra el equipo?

–Respecto a cuando llegamos, el margen de mejora es muy grande. El equipo, ahora mismo, puede llegar a un 60 o 70 por ciento de lo que nosotros queremos. Evidentemente, hay un espacio para la mejora. Esperamos que alrededor de la quinta o sexta jornada se pueda ver al UCAM que nosotros tenemos en mente, al cien por cien de capacidades.

–Este año ha tenido tiempo para trabajar en su modelo. ¿Qué diferencias se van a ver respecto al UCAM del curso pasado?

–Sobre todo la agresividad a nivel defensivo. El año pasado conseguimos que el equipo jugara muy bien al fútbol en poco tiempo. El objetivo este año es mantener eso mientras conseguimos crear un equipo más agresivo y competitivo, que sepa leer los partidos cuando vamos a campos de dimensiones más reducidas. Queremos que la gente que venga a vernos no solo disfrute de una propuesta ofensiva, sino que también vea un equipo intenso, que lea bien los partidos y mantenga un listón alto los 90 minutos.

–¿Qué espera del debut?

–Va a ser un partido complicado. Además del viaje y el campo, el Melilla tiene un buen presupuesto y han armado una plantilla con grandes jugadores, varios de superior categoría. El primer partido siempre cuesta un poco. Vamos a un campo con buenas dimensiones donde esperamos que el césped esté bien; con muchas ganas de que llegue el partido y conseguir la primera victoria.

–Este verano el mensaje del ascenso directo parece salir de una forma clara desde el club.

–Tenemos que ir con la humildad por delante. En la categoría tenemos rivales como el Recre, que es un histórico que va a pelear por el ascenso directo, o el Extremadura, que ha formado un equipo muy experimentado. Queremos conseguir el ascenso directo, pero hay que tener los pies en el suelo. Hay un ramillete de diez u once equipos que todos queremos pelear por ese 'playoff' y luego, evidentemente, ese campeonato que te da el ascenso. Debemos ir jornada a jornada, porque el grupo va a ser muy difícil.

–Usted ya sabe lo que es ascender a Primera RFEF como campeón. ¿Es su único objetivo?

–Si podemos ascender como campeón, mucho mejor. El año pasado llegamos bien como terceros y nos tocó enfrentarnos a los dos rivales más difíciles. Sabemos lo que puede conllevar un 'playoff', con una expulsión todo se te puede venir abajo, cualquier detalle te puede dejar fuera. Ojalá podamos conseguir pelear por ese campeonato porque, al final, todo lo que no sea disputar el 'playoff', mejor. Pero si finalmente nos toca ascender en las eliminatorias, estaremos igual de contentos.